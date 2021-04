Bürgermeister Lukas Braun ein Jahr im Amt

Lauda-Königshofen. Die Amtszeit von Bürgermeister Dr. Lukas Braun hat vor zwölf Monaten begonnen. Seitdem hatte sich der Nachfolger von Thomas Maertens in zahlreiche Themen einzuarbeiten, darunter die Bodenaufbereitungsanlage in Gerlachsheim oder die Verkehrssituation der Gesamtstadt. Brauns Bilanz nach einem Jahr an der Spitze der Stadt fällt positiv aus. "Ich bin sehr gerne Bürgermeister von Lauda-Königshofen", sagt er. Dabei blickt er auf die Arbeit, auf die Begegnungen mit den Menschen und die Spaziergänge mit Hund Buck, bei denen er mit vielen Leuten ins Gespräch kommt.

