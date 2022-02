Bürgerehrennadel für Tina Hemmrich

Lauda-Königshofen. Tina Hemmrich ist aus dem Gemeinderat von Lauda-Königshofen ausgeschieden. Seit 2004 gehörte sie dem Gremium an.

„Wir respektieren Ihre persönliche Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, und sagen Danke für die Jahre, die Sie sich in den Dienst der Stadt gestellt haben“, betonte Bürgermeister Dr. Lukas Braun bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Stadthalle in Lauda. Für ihr Engagement überreichte der Rathauschef der scheidenden Stadträtin die Ehrennadel des Gemeindetags Baden-Württemberg. Zudem wurde sie von Braun mit der Bürgermedaille der Stadt Lauda-Königshofen ausgezeichnet.

Tina Hemmrich legte das Amt aus privaten Grünen nieder. Sie war seit 2004 Mitglied des Gemeinderats. Seitdem gehörte sie dem Verwaltungs- und Finanzausschuss an, war von 2008 bis 2014 auch Vorsitzende der CDU-Fraktion.

Seinen Dank an die scheidende CDU-Kollegin sprach Fraktionsvorsitzender Marco Hess aus. Nicht nur in Sachen Bildung habe sie ihre Expertise eingebracht. Er freute sich, dass man mit Frank Schönhöfer als Nachfolger die Reihen in der CDU wieder schließen könne.

„17 Jahre sind eine lange Zeit“, unterstrich auch Reinhard Vollmer, Fraktionsvorsitzender der FBL. Man habe das große und fundierte Wissen geschätzt, dankte er auch für die Loyalität und die gemeinsame Arbeit. Für die SPD/FB bedauerte und respektierte Fraktionsvorsitzender Jörg Aeckerle Hemmrichs Entscheidung. „Die konstruktive, offene, ehrliche Art und die juristischen Perspektiven“ der Gemeinderatin hob er besonders hervor. „Wir werden dich vermissen“.

Als Nachfolger von Tina Hemmrich soll Frank Schönhöfer am 21. Februar verpflichtet werden. Weil Florian Umminger, bei der Kommunalwahl 2019 mehr Stimmen als Schönhöfer hatte, aufgrund beruflicher Tätigkeit eine regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen nicht möglich sei, wurde dieser Ablehnungsgrund akzeptiert und somit der Nächste auf der Liste genommen.

Schönhöfer wird Mitglied im Verwaltungs- und Finanzausschuss und Vertreter von Christof Kulzer im Technischen Ausschuss. Zudem wird „der neue“ wie zuvor schon Tina Hemmrich, Mitglied der Arbeitskreise Weinfest sowie Bildung und Betreuung sein. Der Verbandsversammlung des Zweckverbands „Industriepark ob der Tauber“ wird als stellvertretendes Mitglied Dominik Martin künftig angehören. Im „Zweckverband Wasserversorgung Mittlere Tauber“ wird Marco Hess stellvertretendes Mitglied.

Zudem verpflichte Bürgermeister Braun Dr. Ronald Fricke als Nachfolger des verstorbenen Siegfried Neumann. dib