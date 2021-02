Die Rechtsaufsicht des Landratsamts wird künftig die Daumenschrauben noch stärker anziehen. Leider muss der derzeitige Gemeinderat von Lauda-Königshofen für die zu starke Verschuldung seiner Vorgänger „büßen“. Bürgermeister Dr. Lukas Braun ist nicht zu beneiden, denn für eine Konsolidierung der Finanzen, bedarf es künftig besonderer Kraftanstrengungen, denn mit Einsparungen und Kürzungen von Leistungen kann man sich keine Freunde machen.

Einen Teil davon müssen die Bürger von Lauda-Königshofen bereits ab 2021 tragen, denn die beschlossenen Gebührenerhöhungen haben folgendes Bild: Wasser: plus 17 Prozent; Zählergebühr: plus 18,4 Prozent; Abwasser: plus 9,1 Prozent; Niederschlagswasser: plus 25,6 Prozent; Grundsteuer A und B: jeweils plus 20 Prozentpunkte.

Die Bürger sollten bei solch saftigen Erhöhungen nicht mit weiteren Maßnahmen belastet werden. Eher ist Sparen bei weiteren Investitionen des Gemeinderats angesagt!