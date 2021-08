Lauda-Königshofen. Der Schutz der Wiesenweihe liegt vielen am Herzen. Die Bestände des seltenen Greifvogels haben sich in den letzten Jahren wieder erholt. Auch in der Region haben vier Paare ihre Jungen aufgezogen. Das Nest ist versteckt im Kornfelder. Durch die gemeinsame Allianz von Naturschützern, Landwirten, Umweltamt und Jägern wurde der Bruterfolg erst möglich und die Population kann sich vermehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1