„Brückenschoppen“ für die Ukraine

Gerlachsheim. Nachdem der erste „Gerlachsheimer Brückenschoppen“ letztes Jahr gut angekommen war, hatten die Initiatoren Martin Baumann, Marco Hess, Edgar Klinger, Steffen Märtsch und Dominik Martin bereits angekündigt, im Frühjahr 2022 eine zweite Auflage zu organisieren. Aufgrund des anhaltenden sonnigen Wetters wird das Event am Sonntag, 27. März, stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Motto „regionaler Genuss vor historischem Ambiente“ können von 14 bis 18 Uhr Spaziergänger, Radfahrer und Passanten an der „Gerlachsheimer Grünbachbrücke“ am Radweg in Richtung Grünsfeld heimische Weine, kühle Erfrischungsgetränke und erstmals auch herzhafte Wildspezialitäten genießen. Den erzielten Gewinn werden die Initiatoren in vollem Umfang dem VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim zur Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zukommen lassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2