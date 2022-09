Bogenschützen bei 3D-Turnier erfolgreich

Königshofen. Mit acht Schützen diverser Alters- und Bogenklassen ging die Schützengilde Königshofen beim 3D-Bogenturnier in Uiffingen an den Start. Ingrid Fjellmann und Susen Kuriata belegten in der Klasse „Blankbogen Recurve Damen“ die ersten beiden Plätze. Eden Sommer gewann in der Schülerwertung mit 386 Ringen Silber. Für den Tagesbestwert der Schützengilde sorgte Aaron Sommer, ebenfalls in der Schülerwertung, mit 436 Ringen. Er holte die Goldmedaille. Beim „Glücksschießen“ setzte sich Leander Faul im finalen Versuch von vier Durchgängen durch und gewann ein Jagdmesser. Das Bild zeigt (von links): Leander Faul, Ingrid Fjellmann, Eden Sommer, Aaron Sommer und Susen Kuriata. Bild: Schützen

