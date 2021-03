Gerlachsheim. Eine virtuelle Veranstaltung führte das Netzwerk „Schule-Wirtschaft“ bei Konrad Bau mit dem Thema „Boden als Baustoff mit Zukunft“ durch. Die Firma habe sich zum Ziel gesetzt, anhand intelligenter Lösungen überschüssigen Boden zu verbessern und mit Kreislaufwirtschaft den wertvollen Rohstoff Boden sinnvoll zu nutzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Netzwerk fördert den Erfahrungsaustausch, entwickelt Veranstaltungen und ist Partner für Bildungsthemen. Dabei spielt die Vernetzung von Ausbildungsunternehmen, Schulen, Bildungsträgern und Vertretern der Agentur für Arbeit und der Kammern eine Rolle. In der Onlineveranstaltung hat Konrad Bau innovative, nachhaltige und zukunftsfähige Konzepte innerhalb der Baubranche aufgezeigt.

In der Firmenvorstellung zeigte Christine Reutter (Geschäftsleitung), die Geschichte des Familienbetriebes auf. Die Vision 2031 drückt sie so aus: „Wir Wegbereiter erfüllen die Bedürfnisse der Kunden und Mitarbeiter mit Herz und Fingerspitzengefühl.“ Dabei seien Digitalisierung, Weiterbildung und Kreislaufwirtschaft Schwerpunkte. Tina Schulz, Verantwortliche für die Bauschule Konrad Bau, zeigte das Konzept auf, wie Kinder und Jugendliche als künftige Fachkräfte für den Bau begeistert werden. Es sei für die Kleinen ein Höhepunkt, selbst im Bagger zu sitzen und diesen bedienen zu lernen. Schulz präsentierte Aktionen und Betreuungsangebote vor und während Ausbildung und Studium.

Wolfgang Kraus, künftiger Betriebsleiter der im Bau befindenden Bodenverbesserungsanlage, zeigte die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft am Beispiel Boden. Er stellte die Planung und den Bauablauf zur Realisierung der Anlage in Gerlachsheim vor. In direkter Nachbarschaft zum Betriebsstandort wird bis zur geplanten Eröffnung im Frühjahr 2022 gebaut. Ebenso erkläre Kraus, wie die Bodenverbesserung funktioniert. Der erste der sieben Schritte sei das Bodengutachten. Nach Aushub und Transport zur Bodenverbesserungsanlage werde dort der Boden nach Klassifizierung getrennt gelagert. Durch mechanische Verfahren könne der Boden wieder technisch nutzbar gemacht werden. Anhand dieser Kreislaufwirtschaft sei es möglich, durchschnittlich 95 Prozent der Bauabfälle als Boden-Baustoff wieder zu verwenden. Konrad Bau verschickte vorab per Post drei Bodenproben in Klarsichttütchen.

Anhand dieser durften die Gäste drei verschiedene Böden riechen, tasten und fühlen. Die Beteiligten aus Schule, Wirtschaft, Agentur für Arbeit, HWK und Bildungsträgern nutzten die Gelegenheiten, am Bodenproben-Experiment und an den Diskussionen teilzunehmen. pm