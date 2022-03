Blick in die Erdgeschichte des Muschelkalks wieder frei

Königshofen. Dort, wo heute im Tauberland Reben wachsen, Wälder stocken, Felder bestellt werden und Menschen leben, wogte vor rund 230 Millionen Jahren ein warmes Meer. Zu erkennen ist dies heute an den typischen Ablagerungen aus Sedimenten, pflanzlichen und tierischen Fossilien, wie sie nur ein Flachmeer hervorbringen konnte.

Chemische Prozesse in diesen Ablagerungen führten zu den unterschiedlichsten Schichtungen, wie beispielsweise Kalkbänken, Salzstöcken oder auch Gipsflözen. Besonders die Gipsvorkommen bei Königshofen, im Gebiet des Kirchbergs, machten sich die Königshöfer zu nutzen, um sie als Baustoff zu verwenden. Nachdem die Gipsvorräte erschöpft waren, wurden die Brüche mit ihren hoch anstehenden Gesteinswänden offen gelassen. Diese schichtenreichen Wände mit ihren unterschiedlichen Zusammensetzungen, Färbungen, Faltungen und Verwerfungen gaben nun einen winzigen, aber doch beeindruckenden, Blick frei in diesen Teil der Erdgeschichte. Doch die Entwicklung blieb nicht stehen. Schon bald eroberte sich die Natur den neu entstandenen Lebensraum „Gipsbruch“ sukzessive zurück. Zuerst mit weit verbreitet örtlich vorkommenden Pflanzen- und Tierarten; das besondere, durch die anstehenden Felswände entstandene Kleinklima bot aber auch seltenen Arten einen neuen Lebensraum.

So wurde der größte Gipsbruch auf Königshöfer Gemarkung, am südöstlichen Waldrand des Kirchberges gelegen, aufgrund seiner geologischen Bedeutung und der sich am Waldrand angesiedelten thermophilen Saumgesellschaft und der vielfältigen Tierwelt vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises zum „Flächenhaften Naturdenkmal“ erklärt und damit unter besonderen Schutz gestellt.

Seltene Pflanzen sind beispielsweise die Hirschwurz, der echte Haarstrang (nach Philippi) und oberhalb des Bruches der Frauenschuh (Schad). Solch ein reicher Saumbestand bietet Schmetterlingen, Erdbienen und Grabwespen einen idealen Lebensraum (Landratsamt Main-Tauber-Kreis).

Im Laufe der Jahre wurde der einst offene Gipsbruch von Gehölzen und hohen Pionierbaumarten stark überwuchert und hat infolge der Beschattung viel von seinem ursprünglichen hohen ökologischen Wert verloren.

Bei einem Ortstermin mit Vertretern der Stadt Lauda-Königshofen, der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes und des Forstamtes wurden Pflegemaßnahmen besprochen, die den ursprünglichen ökologischen Zustand wieder herstellen sollen.

In einem ersten Schritt hat das „Forstteam“ um Förster Ulrich Stier zahlreiche schattenwerfende Bäume gefällt und somit die anstehende Felswand freigestellt und entschattet. Weitere Maßnahmen sollen folgen, abgestimmt auf die Entwicklung in den nächsten Jahren.

Naturinteressierte, die sich den Gipsbruch ansehen wollen, sollten sich an das bestehende Wegegebot halten und keinesfalls versuchen, die Felswand zu besteigen. Das wäre äußerst lebensgefährlich, wie ein tödlicher Absturz vor einigen Jahren gezeigt hat.