In großen Schritten geht es beim Wasserzweckverband Mittlere Tauber in Richtung Ziel. Doch noch sind nicht alle Leitungen verlegt. Die Enthärtungsanlage soll ab Sommer 2022 arbeiten.

Main-Tauber-Kreis. Einmütigkeit herrschte bei den Vertretern der Verbandsversammlung der Wasserversorgung Mittlere Tauber – und auch Euphorie. Ein gutes Stück auf dem Weg zum Ringverbund ist bereits zurückgelegt. Bei der Sitzung am Montag im Technologie- und Gründerzentrum in Tauberbischofsheim wurden die weiteren Planungen für die nächsten Jahre in dem Mitgliedskommunen Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Werbach und der Grundbachgruppe festgezurrt.

„Es macht Spaß, weil wir gut vorankommen. Auch das Land hat die Wichtigkeit des Projekts anerkannt“, betonte Verbandsvorsitzende und Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt. Insgesamt wird das Projekt über 60 Millionen Euro verschlingen.

Nachdem der Startschuss 2015 gefallen war, hat sich bereits viel getan. Mit der Grünbachgruppe und Teilen von Lauda-Königshofen sowie von Tauberbischofsheim werden rund 25 000 Bürger mit dem Wasser aus dem Zweckverband versorgt.

Für 2021 sind weitere bauliche Maßnahmen geplant. „Damit gegen wir nun auch auf das Gemarkungsgebiet von Werbach“, wie die Vorsitzende betonte.

Leitungsbau

Geschäftsführer Klaus Seidenspinner ging auf die Investitionskosten für dieses Jahr ein, die vor allem den Einbau der Enthärtungsanlage mit 650 000 Euro berücksichtigen. Die war zwar schon 2016 in der Planung vorgesehen, wurde dann aber zurückgestellt. Sie soll jetzt auf dem Stand der aktuellen Technik gebracht. Mit dem Einbau wird in diesem Jahr begonnen. Ab Mitte 2022 könnte dann enthärtetes Wasser an die Haushalte geliefert werden. Voraussetzung dafür ist aber, dass bis dahin alle Verbundleitungen liegen.

Größter Brocken bei den Baumaßnahmen wird die Leitung von ab dem Abzweig Dittwar in Richtung Norden. Bis zur Kläranlage Tauberbischofsheim liegen die blauen Rohre bereits. Von dort soll es weitergehen bis zum Pumpwerk Impfinger Grund. 3,711 Millionen Euro sind dafür vorgesehen.

Weitere 2,185 Millionen Euro wird die Weiterführung bis zum Abzweig Werbach und 1,32 Millionen Euro bis zum Brunnen Stürmershölzlein kosten. Für den Interimsanschluss dieses Brunnens hat man 60 000 Euro veranschlagt, für den Umbau des Kellerbrunnens 85 000 Euro.

In Lauda-Königshofen müssen die Brunnen Lauda Süd 3 und 4 umgebaut werden, was rund 286 000 Euro verschlingt. Schließlich plant Seidenspinner noch den Einbau von Notfallpumpen am Pumpwerk Grünsfeldhausen der Grünbachgruppe.

Der Wirtschaftsplan sieht Einnahmen und Ausgaben von 12 675 921 Euro vor. Davon entfallen auf den Vermögensplan 10,3 Millionen Euro. Der Investitionsplan bis 2024 enthält im Norden vor allem den Umbau des Pumpwerks Impfingen, Maßnahmen an den dortigen Brunnen 3 und 6, die Weiterführung der Leitungsstränge bis zum Brunnen 3 in Gamburg und den Umbau des Pumpwerks Stürmershölzlein in Werbach vor. Die Förderanträge seien gestellt. Seidenspinner hofft auf den Bescheid im April oder Mai. „Dann können wir im Sommer beginnen.“ Zudem sind noch Arbeiten am Brunnen Großrinderfeld geplant.

Brunnensanierung

Im Süden folgt der Leitungsbau Richtung Unterbalbach. Parallel kümmere sich Lauda-Königshofen um den Anschluss von Heckfeld, Sachsenflur und Beckstein sowie den Bau des Hochbehälters Unterbalbach. Danach werde der Verband den Brunnen 7514 B übernehmen und sanieren, so Seidenspinner.

Im Bau befindet sich derzeit der Leitungsstrang vom Pumpwerk Lauda Süd nach Königshofen, der Ende 2021 fertig sein sollte. Ebenso stehen der Umbau des Pumpwerks Lauda Süd an. Umgebaut werden die Brunnen Lauda Süd 2, der Brunnen 15 Dittigheim sowie die Brunnen 1, 3 und 5 in Dittigheim.

Den Festkostenanteil der Stadt Tauberbischofsheim wollte Gernot Seitz überdenken. Denn die Stadt benötige aufgrund der Stilllegung des Schlachthofs nun weniger Wasser aus dem Verband. Anette Schmidt machte aber deutlich, dass eine Änderung der Festkosten erst bei einer Differenz von 20 Prozent zum Tragen komme. Lob gab es von Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr. Er freute sich, dass seine Kommune dem Anschluss an den Verbund mit dem Beginn des Leitungsbaus nun ein gewaltiges Stück näher komme.

Energieaudit geplant

Vergeben wurden die Bauleistungen für den Neubau des Brunnens Königshofen. Statt der bisherigen drei Brunnen wird es künftig nur noch einen geben. Der soll aber neu gebohrt und größer ausgebaut werden, hieß es.

Den Zuschlag erhielt die Bad Mergentheimer Benninger Bau zum Preis von 166 040 Euro (netto). Die Stadt Lauda-Königshofen hatte bereits als Eigenleistung die Arbeiten für den Bau eines neuen Pumpwerks und den Abriss des alten vergeben.

Da sich der Stromverbrauch beim Verband von anfänglich 35 000 Kilowattstunden auf mittlerweile rund 80 000 Kilowattstunden pro Monat erhöht hat, will man ein Energieaudit einführen. Seidenspinner rechnete vor, dass man damit fast 20 000 Euro an Kosten erstattet bekomme. Die Investition von 12 000 Euro habe man bereits im Wirtschaftsplan etatisiert. „Der Aufwand rechnet sich“, waren er und die Mitglieder überzeugt.

Nachdenken will man über die Anregung von Wittighausens Bürgermeister Marcus Wessels, Strom für den Eigenverbrauch durch eine Photovoltaikanlage auf dem Wasserwerk zu erzeugen.