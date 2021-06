Bislang 108 Desktops und Laptops gespendet

Lauda-Königshofen/Main-Tauber-Kreis. Eine beeindruckende Zwischenbilanz kann das ehrenamtliche Projekt „Hey, Alter!“ zum Sammeln gebrauchter Computer vermelden. In vielen Haushalten, Büros oder Unternehmen befinden sich Desktops, Notebooks und Tablets, die einerseits abgeschrieben, aussortiert oder weggestellt sowie andererseits noch funktionsfähig sind. Ziel der Initiative „Hey, Alter!“ und deren Leiter der Regionalgruppe „Taubertal“, Stefan Heidrich aus Lauda, ist es, diese Geräte an Kinder und Jugendliche weiterzugeben, die bislang keinen eigenen Rechner besitzen sowie daher nicht oder nur eingeschränkt an E-Learning oder Homeschooling teilnehmen konnten (wir berichteten).

Seit dem Start Mitte Januar wurden in der Taubertalregion bereits insgesamt 108 Desktops und Laptops gespendet, die Schülern zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kommen Geldspenden, mit denen Zubehör wie etwa Webcams und Lautsprecher sowie W-Lan-Sticks finanziert wurden.

Beispielsweise erhielten jüngst Schülerinnen und Schüler der Christophorus-Schule - Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Tauberbischofsheim 35 Computer. Die Übergabe erfolgte im Bürgertreff des Mehrgenerationenhauses (MGH) der Stadt Lauda-Königshofen durch Stefan Heidrich. „Wir werden die Geräte einsetzen, um den Unterricht zu unterstützen“, sagte Schulleiterin Sabine Stahr-Busch, die sich im Namen der Schüler und Eltern mit großer Freude für die Desktops, Monitore und Laptops bedankte. „Sowohl einige Eltern als auch Lehrkräfte unserer Schule haben ihrerseits die Initiative mit Geräten oder Geldspenden unterstützt“, berichtete sie im Rahmen der Übergabe. Zudem stelle die Schule selbst 15 Geräteeinheiten zur Verfügung, die aufgrund Neuausstattung ausgemustert werden.

Wesentliche Unterstützung erhält die Regionalgruppe „Hey, Alter!“ im Tauberlal durch die Stadt Lauda-Königshofen inklusive Bürgermeister Dr. Lukas Braun sowie dem MGH. Dort wurde zum einen Kapazität zum Lagern gespendeter Geräte zur Verfügung gestellt. Zum zweiten können die Computer von dem professionellen Systemadministrator und seinem Mitstreiter Wolfgang Schuster aus Unterbalbach direkt vor Ort an Arbeitsplätzen geprüft und für die Herausgabe hergerichtet werden. Weitere Kooperationspartner sind neben Privathaushalten und regionalen Unternehmen unter anderem die Taubertäler Hilfsgemeinschaft nebst deren Vorsitzender Jürgen Schmitt sowie die Martina und Peter Hoffmann-Stiftung in Wertheim. Das Team des MGH mit Leiterin Gisela Keck-Heirich, deren Nachfolgerin Karolina Podlech und Fabian Schwab zeigt sich begeistert von der Initiative. „Das Projekt und Stefan Heidrich erbringen ehrenamtlich eine Leistung, die vor allem für junge Menschen in der Region sehr hilfreich ist. Zudem wird ein Beitrag zur Nachhaltigkeit erbracht.“ pdw

