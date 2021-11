Bilder wecken viele Erinnerungen

Lauda. Mit Bildern, die Erinnerungen wecken – so präsentiert sich nach der ersten Ausgabe auch der Kalender des Heimat- und Kulturvereins Lauda (HKV) für das Jahr 2022.

„Weißt du noch?“ Die Frage taucht auf beim Betrachten der ausgesuchten – nicht nur historischen – Bilder im Kalender mit dem Titel „Lauda Historic - 2022“, den der HKV wieder konzipiert hat. Alt-Laudas besonderes Flair lebt, von Günter Besserer meisterhaft eingefangen, in diesen Bildern wieder auf. Eine übersichtliche Bildbeschreibung findet man auf dem letzten Blatt und zur Orientierung über das Jahresende hinaus haben die „Macher“ noch ein Kalendarium 2023 angeschlossen. Zu erhalten sind die Kalender in den Größen DIN A 3 und DIN A 4 bei Foto-Besserer in der Bahnhofstraße und bei den Vorstandsmitgliedern Werner Hellinger und Karl von Baumbach, irg