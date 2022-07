Bienen im Winter beim Überleben helfen

Heckfeld. Seine Monatsversammlung Juli hielt der Imkerverein Taubergrund am Lehrbienenstand in Heckfeld ab. In Vertretung des Vorsitzenden leitete der stellvertretende Vorsitzende Günter Prieschl den monatlich stattfindenden Erfahrungsaustausch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einem Rückblick gingPrieschl auf die Situation am Bienenstand während der letzten vier Wochen ein. Nachdem die gute Frühjahresernte nun abgeschlossen ist und der Honig zum Verkauf ansteht, gab es zunächst eine ruhige Phase ohne nennenswerte Tracht. Wanderimker konnten eine sehr frühe Waldtracht im Schwarzwald und Fränkisch-Schwäbischen Wald oder auch die Edelkastanientracht in der Pfalz nutzen, die aber schnell vorüberging. Ab Mitte Mai setzte die Blüte der Sommerlinde und zehn Tage später der Winterlinde ein, die zum Teil sehr gut angeflogen wurde, aber auch nur von kurzer Dauer war. Die in den vergangenen Jahren immer wieder festzustellende Honigtautracht scheint in diesem Jahr gänzlich auszufallen, so dass in den nächsten Tagen abgeschleudert werden kann. Es ist aber nur mit einer mäßigen zweiten Honigernte (Sommertracht) zu rechnen. Damit geht das Bienenjahr zu Ende und nun gilt es, die Bienen in ihrer Vorbereitung auf das Überleben im Winter zu unterstützen, vor allem hinsichtlich einer ausreichenden Futterversorgung und einer erfolgreichen Varroabehandlung. Während die Bienenanzahl im Volk kontinuierlich abnimmt, vermehren sich die Varroamilben im Stock exponentiell. Deshalb sind vor allem die Bieneninstitute und Fachberater immer wieder auf der Suche nach einer praktikablen, Bienen schonenden und effizienten Varroabehandlung. Viel diskutiert und propagiert werden derzeit biotechnische Verfahren der Brutentnahme. Da sich die Varroamilben nur in Brutwaben vermehren können, soll ihnen durch die teilweise Vorenthaltung von Bienenbrut die Lebensgrundlage entzogen werden.

Gleichzeitig muss aber die ausreichende Entwicklung von Winterbienen in einem Volk gewährleistet sein. In einer Fortbildungsveranstaltung des Imkervereins Bauland stellte Helmut Fesseler, stellvertretender Vorsitzender des württembergischen Imkerverbandes sein Konzept „Teilen und Behandeln“ (TuB), das auf diesem Prinzip beruht, vor.

Prieschl gab einen kurzen Überblick über die wichtigsten Bestandteile dieses Verfahrens und stellte es den versammelten Mitgliedern zur Diskussion. Kurze Zeit nach dem Abschleudern wird ein Wirtschaftsvolk in einen „Flugling“ ohne Brut aber mit Königin und einen „Brutling“ mit allen Brutwaben ohne Königin aufgeteilt. Der Flugling, der nun fast milbenfrei ist, beginnt sofort wieder mit dem Aufbau neuer Brut.

Der Brutling ist erst nach 21 Tagen brutfrei und benötigt eine neue Königin, die er sich selbst zieht oder hinzugegeben wird. Beide Volksteile werden nun wie Ableger behandelt und können Anfang Oktober wieder vereinigt werden oder als eigenständige Völker weitergeführt werden.

Damit kann auf die aggressive und temperaturabhängige Behandlung mit Ameisensäure verzichtet werden. Man braucht nur einen zusätzlichen Boden für den Brutling und einen weiteren Stellplatz. Beide Völker werden nur mit 3,5-prozentiger Oxalsäure noch im Sommer und später im Winter behandelt. Außerdem ist das Verfahren auch sehr gut planbar. In der lebhaften Diskussion zeigte sich die Mehrheit sehr skeptisch gegenüber diesem Verfahren. Da zu zeitaufwendig und mit vielen Unwägbarkeiten behaftet, wollen die meisten Imker lieber bei ihren angeblich bewährten Verfahren bleiben, die aber auch nicht immer erfolgreich ist, wie der letzte Winter mit fast 40 Prozent Völkerverlusten zeigte. Egal für welches Verfahren man sich entscheidet, für alle Verfahren gilt: ohne mehrmalige Befallsdiagnose und Kontrolle des Behandlungserfolgs ist jede Varroabekämpfung ein Blindflug und man kann nur hoffen, dass alles gut geht!

Anschließend erinnerte Priechl an das am Sonntag, 17. Juli stattfindende Imkerfest und die notwendigen Helferdienste. Aufbau ist ab 8.30 Uhr. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit der Ausgabe von Essen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.