Bienen für Wintermonate gut versorgt

Lauda. „Die letzten Arbeiten an den Bienen sind weitgehend erledigt. Es ist beruhigend zu wissen, dass unsere Bienen gut versorgt für die Wintermonate sind“, so der Vorsitzende Bernd Weckesser in seiner Begrüßung von Imkern des Imkervereins Taubergrund in der Oktoberversammlung am Lehrbienenstand.

In seinen Ausführungen ging er nochmals auf die wichtigsten aktuellen Maßnahmen im Oktober ein. Bei den derzeitigen Temperaturen seien immer noch korrigierende Eingriffe an den Völkern möglich. Wichtig sei eine letzte Futterkontrolle durch Anheben der Kästen.

Ableger bereit

Für die Rettung weiselloser Völker stehe eventuell noch ein Ableger bereit, der im Bedarfsfall aufgesetzt werden kann. Auch schwache Völker, die den Winter zumeist nicht überleben, könnten so verstärkt und eventuell gerettet werden. Wichtig sei im Oktober, die Fluglöcher gegen das Eindringen von Mäusen zu schützen.

Fluglöcher schützen

Die Bienen würden ansonsten zu oft in ihrer Winterruhe gestört, müssten ihren engen Sitz auf der Überwinterungskugel aufgeben und verbrauchten mehr Futter. Deshalb sollten die Fluglöcher mit einem Schutzkeil, besser noch mit einem Mäuseschutzgitter versehen werden. Nun beginne auch die Zeit, um Ordnung in das Wabenlager zu bringen. Dunkle und fehlerhafte Waben werden aussortiert und rasch eingeschmolzen.

Varroabefall nicht so stark

Das Wachs wird geklärt und kann schließlich für einen eigenen Wachskreislauf zum Gießen von Mittelwänden verwendet werden. Auch wenn der Varroabefall in diesem Sommer offensichtlich nicht so stark war, könne eine Kontrolle nie schaden.

Auf jeden Fall müsse nach den ersten Frostnächten und weitgehender Brutfreiheit die Winterbehandlung mit Oxalsäure durchgeführt werden. Da die derzeitigen Behandlungsmethoden zum Teil doch sehr unterschiedlich wirksam seien, lösen sie immer wieder eine anregende Diskussion in der Imkerschaft aus – vor allem auch die neue Methode „Teilen und Behandeln“, die nur zögerlich angenommen werde. Allerdings betont Bernhard Gehrig, der Leiter des Lehrbienenstandes, dass er diese Methode künftig bevorzugt einsetzen werde. In seinem kurzen Rückblick über die Arbeiten am Lehrbienenstand zog er ein positives Fazit.

800 Weiselzellen

In mehreren Zuchtserien seit Anfang Mai konnte er über 800 Weiselzellen an die Imker ausgeben und etwa 50 Ableger mit entsprechenden Zellen erfolgreich versorgen. Er halte noch einige neue Königinnen zur Abgabe bereit. Interessenten können sich bei ihm melden. Außerdem wurden an mehreren Samstagen die Teilnehmer eines Neuimkerkurses mit praktischen Tipps und anschaulichen Vorführungen angeleitet.

Eine Änderung der Völkerzahlen sollte bis spätestens 23. Dezember telefonisch beim Vorsitzenden oder über die Kontaktseite auf der Homepage vorgenommen werden. gp