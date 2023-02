Lauda. Die Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen veranstaltet am Donnerstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr im Haus der Seelsorgeeinheit, Pfarrstraße 8, wieder einen Bibliolog zum Evangelium des darauffolgenden Sonntags.

Es geht darum, den Personen, die in der Bibel vorkommen, eine Stimme zu geben, sich in sie einzufühlen und so die Bibelstelle auf neue, manchmal ungewohnte Weise zu uns sprechen zu lassen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.