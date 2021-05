Bezirksversammlung in Lauda: CDU Nordwürttemberg setzt auf den Mittelstand

Lauda. „Wir müssen es schaffen, sowohl in den großen Städten als auch im ländlichen Raum zu überzeugen und neue Arbeitsplätze zu schaffen“, gab Armin Laschet bei seiner Live-Videoschaltung zur Bezirksversammlung der CDU-Nordwürttemberg in die Stadthalle Lauda als Devise aus. „Wir hatten die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Flüchtlingskrise, aber keine Krise hat die Menschen dermaßen stark geprägt wie die jetzige Pandemie“, meinte Laschet. Wirtschaftliches Wachstum, wirtschaftliche Verwerfungen, Arbeitslosigkeit und Insolvenzen seien Fragen und Aufgaben nach der Pandemie. Die CDU sei dazu in der Lage und ihr sei es am ehesten zuzutrauen, diese Aufgaben zu lösen.

Die Wirtschaftskompetenz sprach Laschet Bündnis 90/Die Grünen ab. Sogar die IG Metall mache sich Sorgen, wie es gemäß den „grünen“ Ansichten in der Stahlindustrie weiter gehen könne. „Gerade in Baden-Württemberg gibt es viele mittelständische Betriebe, bei denen sich gezeigt hat, wie wichtig sie sind“, konstatierte Laschet. Dem „Glauben, man könne eine bis 2040 vorausschaubare Planwirtschaft betreiben“, erteilte er eine klare Absage.

Nicht wegsehen und schweigen

Die CDU stehe sowohl für einen Klimaschutz mit Empathie als auch dafür, dass die Menschen ebenso in der Zukunft einen Arbeitsplatz haben. Vor allem im ländlichen Raum seien die Menschen auf ein Auto und die Pendlerpauschale angewiesen, hob Laschet hervor.

„Null Toleranz“ äußerte der CDU-Bundesvorsitzende hinsichtlich Gewalt, Kriminalität und Antisemitismus.

„Wir dürfen im 21. Jahrhundert nicht wegsehen und schweigen“, bekräftigte Baden-Württembergs Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident Thomas Strobl in seiner Grußansprache hinsichtlich antisemitischer Kundgebungen und Strömungen.

Antisemitismusbeauftragter

„Antisemitismus, Diskriminierung und Extremismus – egal von welcher Seite – sind nicht mit unseren Werten, unserer Menschenwürde und Demokratie vereinbar. Offenbar ist Antisemitismus nie richtig weg gewesen, denn sonst müssten wir uns nicht ständig damit beschäftigen.“

Baden-Württemberg sei das einzige Bundesland, dass einen Antisemitismus-Beauftragten und zwei „Polizeirabbiner“ vorweisen könne. „Unsere Polizei steht für Offenheit und Toleranz – und damit fest auf dem Boden der Verfassung“, unterstrich Strobl. Dementsprechend müsse die Polizei als Hüterin der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei der Bekämpfung des Antisemitismus mit allerbestem Beispiel vorangehen.

Aufgabe der Polizeirabbiner sei es, insbesondere angehenden Polizeibeamten notwendiges Wissen über das heutige jüdische Leben in Deutschland als selbstverständlichem Bestandteil der heutigen deutschen Gesellschaft zu vermitteln. Darüber hinaus stünden die Polizeirabbiner allen Beschäftigten der Polizei und deren Angehörigen als Vertrauens- und Ansprechpersonen zur Verfügung.

„Wir werden alles tun, dass der Rechtsstaat dazu beiträgt, jüdische Mitbürger in unserer Gesellschaft Sicherheit zu gewähren, und zu zeigen, dass kein Platz für Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist“, kündigte Strobl entschlossen an.

Wahlen für Landesliste

Dem Tagungspräsidium der Bezirksvertreterversammlung gehörten neben Thomas Strobl sowie Versammlungsleiter und Landtagsvizepräsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart außerdem der Bezirksvorsitzende der CDU Nordwürttemberg, MdB Steffen Bilger, MdB Nina Warken und Nicole Razavi, baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, an. Zu den Wahlen für die Landesliste zur Bundestagswahl waren 185 der insgesamt 191 Stimmberechtigten bei der CDU-Bezirksvertreterversammlung Nordwürttemberg in Lauda anwesend.

Aus dem Main-Tauber-Kreis wurde Marie-Sophie Lanig aus Bad Mergentheim auf Listenplatz 27 gewählt.

Die 26-Jährige, die kurz vor dem Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg steht, war Kreisvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende der Schüler-Union. Seither engagiert sie sich in der Jungen Union auf Kreis- und Bezirks- bis hin zur Landesebene sowie auf Bundesebene in der Kommission Bildung & Forschung und dem Arbeitskreis Frauen.

Mit der Arbeit des Bundestages konnte sich Marie-Sophie Lanig als studentische Mitarbeiterin der Abgeordneten Nina Warken und Prof. Dr. Karl A. Lamers bereits vertraut machen.

Zudem setzte sich Marie-Sophie Lanig für ihre Themenschwerpunkte Bildungs-, Sozial- und Europapolitik im Bezirksvorstand der Jungen Union Nordwürttemberg und auch als Mitglied des Landesfachausschusses für Europa der Landes-CDU ein.