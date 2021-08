Königshofen. Seit 30 Jahren ist Burkhard Deißler bei der Firma Möbel-Schmitt beschäftigt. Er ist als Schreiner bei dem Küchen- und Möbelhaus mit eigener Schreinerei in Lauda-Königshofen. Nun feierte er Betriebsjubiläum. Zu diesem Anlass gratulierten die Geschäftsführer, Sebastian und Andreas Schmitt (rechts), und sprachen ihm ihren Dank für seinen unermüdlichen Einsatz in all den Jahren aus. Bild: Möbel Schmitt

