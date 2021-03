Lauda-Königshofen. Da derzeit coronabedingt noch keine Versammlungen beim Imkerverein Taubergrund möglich sind, müssen die Bestellungen für die Behandlungsmittel (Oxalsäure 5,7 Prozent und Ameisensäure 60 Prozent) telefonisch oder per E-Mail an den Vereinsvorsitzenden Bernd Weckesser bis 12. März erfolgen. Telefon: 09343/580514 oder über das Kontaktformular auf der Homepage des Imkervereins. 2. Auch dieses Jahr können Imker an der Völkerbörse teilnehmen. Abzugebende oder gesuchte Völker können beim Vorsitzenden Bernd Weckesser gemeldet werden. Bitte Anzahl der abzugebenden oder gesuchten Völker, Rähmchenmaß, Name und Telefonnummer angeben.