Bessere Bedingungen für ländlichen Raum

Die Spitzenkandidatin des Landes von Bündnis 90/Die Grünen, Franziska Brantner, war in Gerlachsheim.

Gerlachsheim. „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ war das Thema eines Polit-Brunchs mit MdB Franziska Brantner, baden-württembergische Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen bei der Bundestagswahl, gemeinsam mit der Wahlkreiskandidatin und Bundestagsabgeordneten Charlotte Schneidewind-Hartnagel. Dazu hatten Die Grünen Main-Tauber in das Café WeinLese in Gerlachsheim eingeladen.

Franziska Brantner, 1979 im südbadischen Lörrach geboren und in Neuenburg am Rhein aufgewachsen, war ab 2009 für vier Jahre als Mitglied des Europäischen Parlaments außenpolitische Sprecherin der Fraktion Grüne/EFA sowie ständige Berichterstatterin für das EU-Stabilitätsinstrument für Konfliktlösung und Krisenreaktion. Seit 2013 ist die überzeugte Europäerin Abgeordnete im Bundestag, Sprecherin für Europapolitik der Bündnis90/ Die Grünen-Fraktion, Obfrau im Europa-Ausschuss und Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. Zudem engagiert sie sich im Vorstand der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung und als Mitglied der überparteilichen Europa-Union Deutschland Parlamentariergruppe im Bundestag.

Kräftigen Zahn zulegen

„Einerseits hat das Leben im ländlichen Raum seine speziellen Vorteile und Qualitäten, andererseits hinken wir in zahlreichen Belangen den Metropolregionen hinterher“, verdeutlichte Thomas Tuschhoff, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen des Bad Mergentheimer Stadtrats, in einem einleitenden Kurzstatement. Als Beispiele nannte er unter anderem den ÖPNV, die Digitalinfrastruktur sowie die ärztliche und medizinische Versorgungssituation.

„Die bestmögliche Sicherung und Gestaltung der Daseinsvorsorge inklusive der Arbeitsplätze auch im ländlichen Raum ist eines unserer wesentlichen Ziele“, bekundete Franziska Brantner. „Wir wollen kräftig einen Zahn zulegen, um im Zusammenspiel von Kommunen, Land und Bund eine gerechtere Verteilung zwischen großstädtischen und ländlich geprägten Gebieten zu erzielen“. Der Ausbau einer flächendeckenden leistungsfähigen Internetversorgung sei unter der Regie des damaligen Bundesministers für Verkehr und digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt, nach der Methode von Lizenzversteigerungen ohne eine Garantie tatsächlich erfolgender Lieferungen vor allem auf dem Land nur sehr zögerlich und zumeist unzureichend verlaufen. „Die bisherige Bundesregierung hat oft gewartet und erst gehandelt, wenn es nicht mehr anders ging, was außerdem dann oft enorme Zusatzkosten verursacht hat“, kritisierte die „Grünen“-Bundestagsabgeordnete zusätzlich.

„Die Landfrauen üben mit ihren ehrenamtlichen Engagements enorm wichtige Aufgaben aus“, bekräftigte Brantner gegenüber der anwesenden Vorsitzenden der Landfrauen Main-Tauber-Kreis, Margret Beck. Diese sprach unter anderem die lückenhafte Schwangerschaftsbetreuung auf dem Land an. „Interessenten brauchen Abitur für einen Ausbildungsplatz als Hebamme. Später im Beruf bekommen freiberufliche Geburtshelferinnen eine viel zu geringe Honorierung bei zugleich sehr hoher Verantwortung“, bemängelte Beck. „Viele Frauen wollen nicht aufs Land, wir müssen daher die Region auch für sie noch attraktiver gestalten und generell noch stärker profilieren, was der Ländliche Raum zu bieten hat“, appellierte die Landfrauenkreisvorsitzende.

Charlotte Schneidewind-Hartnagel hob die Probleme und Herausforderungen in ruralen Regionen sowohl hinsichtlich der Aufrechterhaltung einer medizinischen und ärztlichen Versorgung als auch den Fachkräftemangel an Krankenhäusern wie zum Beispiel bei der Schwangerschaftsbetreuung oder der Geburtshilfestationen hervor. Dabei sei es nicht nur schwer, beispielsweise Nachfolger für die Praxen niedergelassener Ärzte zu finden, sondern unter anderem auch Ergotherapeuten oder Pflegekräfte. Eine nur ungenügende wohnartnahe ärztliche und medizinische Versorgung bezeichnete sie als „untragbar für den Ländlichen Raum“. Zugleich plädierte die Wahlkreiskandidatin der Grünen für die Einrichtung medizinischer Versorgungszentren und die Bildung von „Gesundheitsregionen“. Darüber hinaus forderte sie ein Wegkommen vom bisherigen System der Fallpauschalen. „Natürlich bringt eine natürliche Geburt weniger Geld ein als etwa durch einen Kaiserschnitt, aber medizinische Daseinsvorsorge muss anders und ausgleichender finanziert werden. Es führt ansonsten weiterhin zu schier absurden Entwicklungen, wenn betriebswirtschaftlich nur noch nach Fallpauschalen gerechnet wird“, betonte Schneidewind-Hartnagel.

„Viele Ärzte wollen sich nach wie vor frei niederlassen können“, gab Leonhard Haaf, ehemaliger Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sowie Grünen-Kandidat bei der Landtagswahl im Frühjahr, zu bedenken. Insofern sollte die Wahlmöglichkeit für Ärzte weiterhin fortbestehen.

„Wir haben für eine Bürgerversicherung ein Konzept erarbeitet, um schrittweise ein Zweiklassensystem abzuschaffen sowie zum Beispiel Selbstständige und Beamten mit einzubeziehen“, berichtete Franziska Brantner. Insbesondere die Corona- oder die jetzige Afghanistankrise („Ein Kampf um Zuständigkeiten oder Nichtzuständigkeiten“) hätten die Notwendigkeit einer Entbürokratisierung verstärkt gezeigt. Hierzu müssten alle Schnittstellen und Zuständigkeiten verschiedenster Ebenen auf den Prüfstand gestellt werden. Allerdings sprach sich die Bundestagsabgeordnete und Spitzenkandidatin gegen eine zu starke Zentralisierung exemplarisch im Bildungsbereich aus. „Wir wollen einen Mobilitätsfonds für den Ländlichen Raum einrichten“, kündigte Brantner bezüglich eines Ausgleichs für die erhöhten CO2-Abgaben und Herstellung einer sozialen Gerechtigkeit an.

Zum Erhalt und einer Verbesserung der Standards mahnte Charlotte Schneidewind-Hartnagel. „Ich sehe jedoch hier im Main-Tauber-Kreis derzeit keine Gefahr drohender Absiedlungen wie in manchen anderen Regionen“, resümierte sie. Im Gegenteil bestehe momentan in allen Kommunen in der hiesigen Region eine mehr oder minder starke Nachfrage nach Bauplätzen.