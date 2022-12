Besinnliche und heitere Klänge erfreuten Zuhörer

Lauda. Corona hat den Schulbetrieb bei der „Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal“ zwar erschwert, aber nie zum Erliegen gebracht. Einzelunterricht hatte Vorrang vor Ensembleunterricht und mit den Lockerungen konnte wieder zusammengefügt werden, was eigentlich zusammengehört. Die Qualität hat dabei überhaupt nicht gelitten und es war bei der „Musik im Advent“ in der Laudaer Stadtkirche allen Mitwirkenden anzumerken, dass sie sich selbst auf diesen „ihren“ Auftritt nach über zweijähriger Zwangspause gefreut hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Schulleiterin Stefanie Helmer präsentierte der Gospelchor (Leitung Claudia Heidrich) mit „Freedom is coming/Hamba vangeli“ (Arr. A. L‘Estrange) einen gesungenen frommen Wunsch, beschwingt und passend als gelungenen Einstieg. Auf das verhaltend und abwartend klingenden „Waiting an Longing Music“ (Lloyd Larson) folgte das in kriegerischen Zeiten Hoffnung ausdrückende „Friedenslied“ (Peter Schindler). Ein kleines Wort, ein großer Wunsch.

Nicolas Link und Valentin Endres spielten nicht nur einfach Gitarre, sie sangen ihre beiden Lieder „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (Heinrich Rohr, Text Maria Ferschl) und „Stern über Bethlehem“ (Alfred Hans Zoller) auch noch mit und sorgten so im Programm für den Einstieg in die Adventszeit.

Mehr zum Thema Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal Tänzerische Darbietungen als Schwerpunkt Mehr erfahren Jugendmusikschule Musiktalente zeigten ihr Leistungsvermögen Mehr erfahren

Das Streichervororchester und die Streicherklasse 5 hatten sich komplett weihnachtliche Themen ausgesucht. „O freudenreicher Tag“ (Sammlung Ditfurth), „Alle Jahre wieder“ (Friedrich Silcher) und „O du fröhliche“ (Sizilianische Weise) passen einfach immer in diese Jahreszeit. Mit dem lateinischen Kirchenlied „Adeste Fideles“ und dem „Largo“ aus den „Vier Jahreszeiten“ (Antonio Vivaldi, arr. Michael Langer) leitete Mijo Ungar auf seiner Gitarre zum Cello-Trio mit Jule Reichert, Ida Fischer und Kristian Koppányi und deren „Aria di chiesa“ (Allessandro Stradella) über. Das Trio unterstrich, dass sich bei einem Zusammenspiel über einen längeren Zeitraum der Schwierigkeitsgrad problemlos steigern lässt.

Danach überzeugte Julius Groß auf seiner Gitarre als Solist mit der „Romanze“ (Horst Großnick) und „Stille Nacht, heilige Nacht“ (Franz Gruber). Gleiches Instrument, aber anderes Thema: Sophia Schieser regte mit ihrem „Sonnenaufgang und Südwind aus Traumbilder“ (R. Vollmann) die Phantasie an. Ein wenig Wärme ist in dieser Jahreszeit eben doch nicht so schlecht.

Der „Legende“ (Henryk Wieniawsky), vorgespielt von Sophia Endres auf der Violine und von Marie Thérèse Zahnlecker auf dem Klavier begleitet, folgten schließlich die Querflötenspielerinnen Antonia Koke, Ann-Cathrin Schirmer, Alexandra Güßgen, Leonore Ringlein und Stefanie Helmer mit „Angels we have heard on high“ und „Hark the herald Angels sing“ aus der „Christmas Carol Suite for Flute Choir“ (Arr. Kris Dorsey/Bill Holcombe).

„Jingle Bells“ kennt jeder, es sollte auch später noch zu hören sein, Alina Hemberger präsentierte jedoch auf der Gitarre den „Jingle Bell Rock“ (Joe Beal/Jim Boothe), bekannte Melodie, etwas anderer Rhythmus und dennoch zum Mitsummen.

Überhaupt nichts Militärisches klang aus dem „Marsch“ (Georg Friedrich Händel), das Celloensemble (Leitung Edgar Tempel) interpretierte dieses Musikstück einfach wunderschön und absolut harmonisch. Der Altarraum füllte sich wieder. Der Grundschulchor der Balbachschule (Leitung Stefanie Helmer) besang das „Licht in der Nacht“ (Georg Völzgen), „Am Weihnachtsabend“ (Julekveldvise aus Norwegen), „Wer freut sich auf den Winter?“ (Arr. Kai Müller), „Strahlend und hell“ (Michael Forster) und „Du, Tochter Zion, freue dich sehr“ (Klaus Heizmann). Ann-Cathrin Schirmer und Leonore Ringlein (Querflöten), Marie-Thérèse Zahnlecker (Klavier) und Edgar Tempel (Cello) leiteten mit der „Trio Sonate C-Dur, 2. Satz: Alla breve“ (Johann Joachim Quantz) zum Finale über, das vom erst seit wenigen Wochen existierenden Projektorchester (Leitung Stefanie Helmer) mit „Jingle Bells“ (J.L. Pierpont/arr. Kai Müller) und „Ihr Kinderlein kommet“ (J.A.P. Schulz/arr. Kai Müller) bestritten wurde.

Das Publikum geizte bei allen Beiträgen nicht mit Beifall und jeder war wirklich mehr als verdient. Immerhin steckte in etwa eineinhalb Stunden Programm jede Menge Arbeit und viel, viel Üben. Der große Schlussapplaus galt dann dementsprechend noch einmal allen großen und kleinen Mitwirkenden und die kleinen Überraschungsgeschenke für die Kinder wurden natürlich auch sehr gerne angenommen.

Die Hauptakteure waren zweifellos die Talente, die jedoch von den Lehrkräften Josef Backi (Klarinette), Franz Bec kert (Gitarre), Andreas Berge (Violine), Claudia Heidrich (Gospelchor), Stefanie Helmer (Querflöte, Kinderchor, Projektorchester), Manja Huber (Streicherorchester, Streicherklasse), Judith Köcsky-Vogel (Gitarre), Johannes Liepold (Klarinette), Anja Müller (Trompete), Leonore Ringlein (Querflöte), Edgar Tempel (Celloensemble), Sabine Utes (Streicherklasse), Armin Wehner (Gitarre) und Marie-Thérèse Zahnlecker (Klavier) bestens vorbereitet wurden. erha