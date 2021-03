Main-Tauber-Kreis. An einem Warnstreik nahmen Beschäftigte der Firma Herzog in Lauda sowie bei Werkzeugbau Walldürn teil. Während letzte Woche die Mitarbeiter der Frühschicht und der Normalschicht vom Werkzeugbau Walldürn am Streik teilnahmen, legte diese Woche die Gegenschicht die Arbeit zeitweise nieder. Damit haben sich annähernd 100 Prozent der anwesenden Beschäftigten an den Warnstreiks beim Werkzeugbau beteiligt.

Auch in Lauda bei der Firma Herzog hieß es am vergangenen Mittwoch: „Die Räder stehen still, wenn die Belegschaft das will.“ „Es hat 12 geschlagen“, skandierte Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam, „vier Verhandlungsrunden und nichts bewegt sich in der Tarifrunde. Die Belegschaften machen jetzt Druck, damit sich die Arbeitgeber in der fünften Verhandlungsrunde bewegen.“ Sie zog Parallelen zu den Verhandlungen um die Teilbetriebsstilllegung bei Herzog. „Gerne würden wir mit dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Standorterhaltung und Beschäftigungssicherung verhandeln und haben mehrmals die Hand gereicht. In der aktuellen Tarifrunde fordern wir weitere Instrumente für Beschäftigungssicherung, die auch für Herzog sinnvoll wären.“ Aber die Arbeitgeber in Baden-Württemberg mit ihrem Verband Südwestmetall bewegten sich nicht und das gelte auch für Herzog. Natürlich verärgere das die Beschäftigten in den Betrieben, so Adam.

Die IG Metall fordert Lohnerhöhung im Volumen von vier Prozent, die auch zur Beschäftigungssicherung mit Teilentgeltausgleich genutzt werden können. „Bei Herzog denkt sich der ein oder andere: wenn ich schon nicht meinen Arbeitsplatz retten kann, dann soll wenigstens die Absicherung, etwa auch das Arbeitslosengeld, höher werden. Da passt eine Tariferhöhung gut ins Bild“, erklärte der IGM-Vertrauensmann und Betriebsrat Ralf Popp das Interesse der Herzog-Belegschaft an der Tarifrunde.

Die Arbeitsniederlegungen der Warnstreiks in der aktuellen Tarifrunde verursachen auch bei Herzog Produktionsausfall. Da sei so gewollt von der IG Metall und ihren Mitgliedern.

„Wenn Arbeitgeber die Menschen brauchen und sich am Verhandlungstisch nicht fair verhalten und nichts vorangeht, dann ist es das einzige Druckmittel, die Arbeitskraft zu entziehen“, erläuterte Adam. Die Belegschaft schien es genauso zu sehen, nachdem annähernd alle anwesenden Beschäftigten die Arbeit ab mittags bis Feierabend niederlegten. igm