Berufswelt und Digitales

Lauda-Königshofen. Materialplanung mit Datenbanken, Fernwartung mit Datenbrillen oder die Zusammenarbeit mit Assistenzrobotern – für die Arbeitswelt von morgen sind digitale Kompetenzen unerlässlich. Welche Fertigkeiten man für die Berufswelt 4.0 braucht, wie digitale Schlüsseltechnologien funktionieren und welche Chancen und Herausforderungen die Digitalisierung mit sich bringt, zeigt die Bildungsinitiative expedition d – Digitale Technologien, Anwendungen, Berufe. Von Donnerstag, 6. Mai, bis Freitag, 7. Mai, macht sie mit einem zweistöckigen Erlebnis-Lern-Truck an der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen Station. Junge Coaches nehmen die Schülerinnen und Schüler mit in die Welt der Digitalisierung und informieren sie über die Perspektiven in Tech- und IT-Berufen – natürlich mit einem angemessenen Hygienekonzept.

AdUnit urban-intext1

Der Tech-Truck ist ein gemeinsames Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwest-Metall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit und für das erfolgreiche Programm „Coaching4Future“ in Baden-Württemberg unterwegs.

„Damit sich die Jugendlichen ein realistisches Bild über die Chancen und Herausforderungen der digitalisierten Arbeitswelt machen können, haben wir mit der expedition d ein didaktisches und technisches Vorzeigeprojekt auf die Straße gebracht“, sagt Christoph Dahl, Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung.

Vor ihrem Rundgang diskutieren die Schülerinnen und Schüler mit den Coaches Geowissenschaftlerin Felicitas Mundel und Chemikerin Marie-Christin Quillmann, wo und in welcher Form ihnen Digitalisierung begegnet. Anschließend erkunden sie den „Raum der Technologien“ . An jeder Technologiestation warten Aufgaben und Quizfragen auf die Jugendlichen.

AdUnit urban-intext2

Im „Raum der Ideen“ halten die Jugendlichen in einem „DigiPoster“ fest, welche Technologien und Berufe sie für ihr Produkt benötigen. Dabei schulen sie Kreativität, Teamwork und Prozessdenken – also wichtige Kompetenzen für das Arbeiten 4.0.

Auf der Plattform www.expedition.digital können User das Expeditionsmobil in 360˚ und mit Hilfe von Virtual Reality erkunden. pm

AdUnit urban-intext3