Freiburg/Lauda. Direktor Bernhard Pawelzik (49) übernimmt ab dem 28. November die Leitung der Seelsorgeeinheit Wiesloch-Dielheim im Dekanat Wiesloch. Ebenso wird Pfarrer Stefan Schaaf (56) zum selben Termin Kooperator der Seelsorgeeinheit. Zusammen mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden sie für die Seelsorge von rund 12 800 Katholiken verantwortlich sein.

AdUnit urban-intext1

Bernhard Pawelzik ist auch im Taubertal bekannt. 1971 in Ortelsburg/Ostpreußen geboren und 2004 in Freiburg zum Priester geweiht, war er bis 2007 Vikar und Dekanatsjugendseelsorger in Lauda. Von 2007 bis 2009 wirkte er als Jugendpfarrer im Stadtdekanat Freiburg und als Kooperator am Münster. Seit 2009 ist er Direktor der Diözesanstelle Berufe der Kirche und Leiter des Freiburger Orientierungsjahres. pef