Beratungskontakte sind in die Höhe gegangen

Lauda-Königshofen. Zwei schwierige Coronajahre mit deutlichem Anstieg von Beratungszahlen, Gewaltschutzanträgen und Platzverweisen und kaum möglicher Öffentlichkeitsarbeit liegen hinter dem Förderverein Main-Tauber für das Frauen- und Kinderschutzhaus.

Mit der Förderung durch den Landkreis sowie angepassten Mitgliedsbeiträgen sei jedoch die Zukunft der vereinseigenen Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“ in Lauda gesichert, betont Vorsitzende Gayle Lüdtke-Beemer. Neuzugänge in Vorstand und Team lassen „Frauen helfen Frauen“ optimistisch in die Zukunft blicken.

Deutlich eingeschränkt

Den Mitgliedern im Caritassaal in Lauda führte der eingangs gezeigte Film über das Frauen- und Kinderschutzhaus das Leid der Frauen durch häusliche, psychische und physische Gewalt vor Augen. Vorsitzende Gayle Lüdtke-Beemer berichtete, dass ab Ende März 2020 die Vereinsaktivitäten deutlich eingeschränkt waren: Am 14. Februar tanzte das Frauenteam noch mit etlichen spontan mittanzenden Frauen auf dem Mergentheimer Marktplatz bei „One Billion Rising“. Auch das Benefiz-Konzert am 1. März in Tauberbischofsheim von Claudia Bähr mit ihrer „GesangsOase“ fand noch statt. Nach dem Kleiderbasar am 8. März in Bad Mergentheim mussten jedoch öffentliche Veranstaltungen stark eingeschränkt werden.

Erfolgreich war die Bewerbung beim Förderprojekt „Hilfe 2.0“ des Bundesfamilienministeriums, wodurch Beratungsstelle, Vorstand und Team mit Tablets, Laptops oder Drucker digital aufgerüstet wurde. Durch den Eingang großzügiger Spenden von Betrieben, Organisationen und Privatpersonen war die Finanzierung der Beratungsstelle in 2020 gesichert.

Beraterin Sandra Klingerts Bericht zeigte die Auswirkungen der Pandemie auch in der Beratungsstelle: Beratungskontakte seien stark angestiegen, Platzverweise und Gewaltschutzanträge nahmen erheblich zu und die Begleitung ratsuchender Frauen zu Anwälten und Gericht waren zeitaufwendig. Frauenhaus-Aufenthalte kamen 2020 nicht zustande, auch das Frauencafé fand nicht statt.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Andrea Bihr belegte, dass 2020 auch finanziell deutlich weniger erfolgreich war als 2019: Gestiegene Kosten rund um die Beratungsstelle, kaum erwirtschaftetes Geld durch Veranstaltungen und seit Jahren unverändert niedrige Mitgliedsbeiträge machten sich negativ bemerkbar. Ein Lichtblick seien die großzügigen Spenden von Privatpersonen und Firmen gewesen.

Saubere Kassenführung

Bevor die zweite Vorsitzende Roswitha Lesch den Bericht der Kassenprüferinnen Ortrud Paul und Rosemarie Ley verlas und der Schatzmeisterin Andrea Bihr eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigte, würdigte Gayle Lüdtke-Beemer das Engagement der scheidenden Kassenprüferinnen. Ortrud Paul war 1993 Mitbegründerin des Fördervereins, war zunächst Schriftführerin, dann Schatzmeisterin und schließlich Kassenprüferin. Auch Rosemarie Ley, die seit fast zehn Jahren Kassenprüferin war, habe den Verein seit 1995 viele Jahre als Beisitzerin unterstützt und mitgeformt.

Nach der einstimmigen Entlastung standen darüber hinaus Vorstandswahlen an.

Einstimmig im Amt bestätigt wurde Gayle Lüdtke-Beemer als Vorsitzende, Roswitha Lesch als zweite Vorsitzende, Andrea Bihr als Schatzmeisterin und Sylvia Schmid als Schriftführerin. Ebenfalls bestätigt wurde Beisitzerin Heidrun Mansch. Neu als Beisitzerin gewählt wurde Graciela Fuentes. Einstimmig zu Kassenprüferinnen gewählt wurden Silke Stahnke und Heidi Versch.

Als erste Amtshandlung beantragte der neue Vorstand die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ab Januar 2022 von 16 auf 20 Euro. Der Vorschlag wurde ohne Gegenstimmen beschlossen.

Abschließend gab Gayle Lüdtke-Beemer noch einen Rückblick auf das zu Ende gegangene Jahr.

Beraterin Sandra Klingert berichtete, dass auch in diesem schwierigen Jahr die Zusammenarbeit mit Sozialdezernentin Elisabeth Krug, Polizei, Ordnungsamt und anderen Organisationen sehr gut gewesen sei. In der Beratungsstelle war es notwendig, die Beratungszeiten ab August 2021 auszuweiten, denn bis zum Herbst hatten sich die Beratungszahlen fast verdoppelt. Auch die Zahl der Gewaltschutzanträge und Platzverweise sei noch einmal gestiegen. Auf Sandra Klingerts Frage nach dem Einfluss der Pandemie auf die persönliche Situation, war die Antwort fast aller ratsuchender Frauen: „Die Gewalt war schon vorher da, nur das Aushalten wurde schwerer“.

Selbstverteidigungskurs

Der Vorschlag von Neu-Vorstandsmitglied Graciela Fuentes, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen anzubieten, soll im Sommer 2022 umgesetzt werden. Auch den Kontakt zu den Familienzentren im Landkreis will der Vorstand weiter ausbauen. Abschließend hatte Gayle Lüdtke-Beemer eine weitere gute Nachricht: Der Landkreis erhöhe ab 2022 großzügig die Fördermittel, so dass F. Klingerts wertvolle Arbeit und der Bestand der Beratungsstelle weiterhin gesichert sei. fhf