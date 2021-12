Beim Überholen zusammengeprallt

Sachsenflur. Nachdem bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen eine beteiligte Person mit ihrem Fahrzeug weiterfuhr, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Am Mittwochmittag befuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Golf von Schweigern kommend die Bundesstraße 292. Als er kurz vor Sachsenflur einen Lkw überholte und nachlinks ausscherte, prallte der Wagen gegen einen ebenfalls überholenden Pkw. Nach dem Zusammenprall hielt der 58-jährige VW-Fahrer an, während die Person mit dem anderen Auto weiterfuhr. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1200 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können und die an dem Unfall beteiligte Person, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

