Lauda. Bei der Winterprüfung im Dojo Lauda des Tengu Take Ryu Tai Jutsu Do, der eine Unterabteilung des ETSV Lauda ist, stellten sich zwei Kinder und zwei Erwachsener (zweimal gelb und zweimal grün) den Prüfern Die Prüfungen gliedern sich in drei Teile. Theorie, Grundtechniken und Selbstverteidigung . Die Schüler konnten alle Aufgaben erfolgreich lösen und haben somit bestanden. Bild: Stefan Fleckenstein

