Bei Kablitz und Konrad Bau zu Gast

Lauda-Königshofen. Die Vertreter des CDU-Stadtverbands und der Gemeinderatsfraktion wollen sich im Rahmen einer Sommertour über die aktuellen Themen und Herausforderungen der örtlichen Unternehmen informieren.

So empfing dieser Tage seitens der Richard Kablitz GmbH der Geschäftsführer Andreas Hehn-Mark die Besucher. Bei einer Führung durch die Produktionshallen erhielten die Teilnehmer einen guten Einblick, wie dort unter anderem die Wärmetauscher und Feuerungen entstehen, auf deren wasser- und luftgekühlte Vorschub- und Überschubroste an über 8000 Stunden im Jahr Biomasse und Abfälle verbrannt werden können.

Bei der Präsentation machte Hehn-Mark deutlich, dass sich das Unternehmen in den vergangenen 30 Jahren gut entwickelt hat und in der Branche zu einem globalen Player wurde.

In der anschließenden Diskussion wurden unter anderem Fachkräftemangel, Ausbau der Infrastruktur und die Wirtschaftsförderung thematisiert.

Die nächste Station der Tour führte in den Stadtteil Gerlachsheim zur Konrad Bau GmbH. Nachdem in den vergangenen Jahren die Firmenerweiterung und der Aufbau der heutigen Bodenverbesserung Main-Tauber GmbH von großen öffentlichem Interesse war, war es der CDU wichtig, vor Ort zu sehen, was tatsächlich entstanden ist.

Prokurist Stefan Laufer stellte gemeinsam mit seinem Team sowie Wolfgang Kraus seitens der BVT das Unternehmen vor und gab einen Einblick in die Arbeitsabläufe. Einen gewichtigen Teil nahmen auch die Themen „Lage der Bauwirtschaft“ und Fachkräftegewinnung ein.

Das 1914 in Gerlachsheim gegründete Unternehmen Konrad Bau gehört zwischenzeitlich zur Schneider Bau-Gruppe und beschäftigt knapp 200 Mitarbeiter.

„Vom Plan in die Baggerschaufel reicht die Maschinensteuerung. Darüber hinaus entwickeln wir uns in Richtung der Baden-Württembergischen Qualitäts-Initiative ‘Straßenbau 4.0’ weiter“, so Stefan Laufer. Auch das Thema Kreislaufwirtschaft nimmt eine wichtige Rolle ein. So wurde auch die BVT besichtigt – und auch kritische Nachfragen umfangreich vom Team des Unternehmens beantwortet. cdu