Bei Jugendfreizeit nicht nur trainiert

Lauda. Die Leichtathletikabteilung des ETSV Lauda hat eine Jugendfreizeit im Breisgau veranstaltet. Ziel war die direkt am Rhein gelegene Jugendherberge in Breisach. Neben dem täglichen Training im Stadion standen ein Ausflug nach Freiburg und ein Minigolfturnier auf dem Programm. In Freiburg konnten die Jugendlichen die Altstadt erkunden. Natürlich wurde das Münster und die Markthalle aufgesucht. In der Jugendherberge wurden außerdem Kontakte zu zwei Jugendgruppen aus Willisau (Schweiz) und Ebenkoven (Pfalz) geknüpft. Da der Landesnachwuchskader Baden-Württemberg im Rudern ebenfalls in der Jugendherberge übernachtete, stand einem Volleyballturnier nichts mehr im Wege. Bild: ETSV

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1