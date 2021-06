Begeisterung für Kunst in verschiedenen Techniken

Lauda. Eine neue Ausstellung hat Einzug gehalten in die Räume der Volksbank-Filiale Lauda. Mit den Werken von Melanie Hartl, Mitglied des Kunstkreises Lauda-Königshofen, zeigt sich eine breitgefächerte Präsentation der unterschiedlichsten Motive und Techniken, geprägt von der Begeisterung für die Kunst und ihre Vielfalt.

Schon in der Schule war diese Begeisterung bestimmend für Melanie Hartls gezielte Fächerwahl neben den „normalen“ Fächern am Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim mit dem Leistungskurs „Bildende Kunst“ und seinem erfolgreichen Abschluss im Abitur. Es folgten die Kunstschule „Stix“ in Heilbronn, ein Jahr Auslandsstudium in Neuseeland, das anschließende Lehramtsstudium in den Fachbereichen „Bildende Kunst“ und Englisch in Heidelberg und die Rückkehr ins Taubertal. Nun lehrt Melanie Hartl an der Realschule in Tauberbischofsheim Kunst und Englisch.

Die ausgestellten Werke, seien es Acrylarbeiten, Collagen, Mischtechniken oder Zeichnungen, faszinieren mit leuchtender Farbkraft, ihrer Lebendigkeit – dazu noch mit versteckten Figuren, die das Ganze zum herausfordernden Suchbild machen.

Im Schalterraum zeigen Zebras ihre Schönheit in einer sehr bewegten auf den Besucher zustürmenden Herde. irg

