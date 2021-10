Begeisterung für Handball

Königshofen/Sachsenflur. Bereits zum elften Mal fand baden-württembergweit der Grundschulaktionstag statt, der Zweitklässler für den Handballsport begeistern möchte. Die HG Königshofen/Sachsenflur ist seit Anfang an dabei.

Mehraufwand

Beim Grundschulaktionstag hieß die HG neben den Zweitklässlern auch die Drittklässler willkommen, da diese aufgrund von Corona im letzten Jahr auf den Aktionstag verzichten mussten. Auch stellte Corona die HG vor eine besondere Herausforderung: Damit nicht zu viele Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Schulen in der Tauber-Franken-Halle anwesend sind, entschieden sich die Verantwortlichen, die Aktion auf zwei Vormittage zu verteilen – verbunden mit dem entsprechenden Mehraufwand.

Zunächst waren 25 Kinder aus der Lindenschule in Gerlachsheim zu Gast, eine Woche später folgten 54 Schülerinnen und Schüler der Turmbergschule in Königshofen. Los ging es nach der Begrüßung mit einem kleinen Einführungsfilm, der die Grundregeln des Handballspiels erklärt.

Anschließend stand ein kurzes Aufwärmprogramm an.

Viele Stationen

Dann ging es auch schon ran an die verschiedenen Stationen. Auf dem Kleinfeld konnten die Kids erste Spielerfahrungen sammeln. An den Stationen Zielwerfen, einem Parcours und an der Ballpyramide waren dagegen Kraft, Ausdauer, Koordination und Zielgenauigkeit gefragt.

Als Team bestehen

Beim „Bergsteigen“ galt es als Team gemeinsam und in möglichst schneller Zeit eine Höhe zu erklimmen. Auch beim Regenschirmspiel war Teamgeist gefragt – galt es doch, die bereitstehenden Luftballons schnellstmöglich in den über den Köpfen hängenden Regenschirm zu bugsieren. Für großen Spaß sorgte auch das Abschlussspiel, bei dem es galt, einen auf einer Teppichfließe sitzenden Teamkameraden mit einem Seil durch die Halle zu ziehen.

Nach zwei Stunden, spielen, rennen und schwitzen konnten die Helferinnen und Helfer der HG in viele abgekämpfte, aber begeisterte Gesichter blicken. hgs