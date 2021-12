Bebauungspläne modernisieren

Lauda-Königshofen. Vorhandenes Potenzial in den Baugebieten nutzen und damit weniger Versiegelung von noch freien Flächen: Mit den Änderungen von bestehenden Bebauungsplänen will der Gemeinderat dies ermöglichen. Einer dieser Bebauungspläne betrifft das Areal „Hochtalstraße“ in Gerlachsheim. Wie Stadtbaumeister Tobias Blessing im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag in der Stadthalle erklärte, will man die Pläne an moderne Gegebenheiten anpassen, was bereits bei anderen Bebauungsplänen im Stadtgebiet erfolgt ist. Betroffen sind davon elf Grundstücke. Damit will man auch den veränderten Ansprüchen von Bauleuten flexibler Rechnung tragen. Der Gemeinderat stimmte dem Aufstellungsbeschluss für die Änderung zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einstimmig passierte der Aufstellungsbeschluss für die zweite Änderung der Gestaltungssatzung für den Stadtkern Lauda das Gremium. Danach sind künftig Solarmodule auf den Dächern in der Altstadt möglich.

Der Antrag des TSV Marbach auf einen Investitionskostenzuschuss wurde ohne Diskussion gebilligt. 2500 Euro schießt die Kommune für den Austausch der Heizungsanlage in der vereinseigenen Luftgewehrhalle und für die Instandsetzung der Kleinkaliberschießanlage zu. Der Badische Sportbund hat eine förderfähige Summe von rund 8300 Euro für die Maßnahme errechnet und stellt einen Zuschuss von rund 2500 Euro in Aussicht.

Schilder, die an Straßen auf einen eingeschränkten Winterdienst hinweisen, sollen im Laufe der Monate angebracht werden. dib

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2