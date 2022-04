Bauernmarkt und Frühlingsmarkt

Lauda-Königshofen. Dieses Wochenende ist den Märkten gewidmet. Am Samstag feiert der Königshofer Bauernmarkt auf dem Gelände des Verkehrsübungsplatzes Premiere. Fortan wird der Markt dort immer am ersten Samstag im Monat stattfinden. Regionale Direkterzeuger bieten von 10 bis 16 Uhr ihr reichhaltiges Sortiment an. Es umfasst erntefrisches Obst und Gemüse, Weine für jeden Geschmack, ausgesuchte Käsespezialitäten, edle Weine, Brände und Spirituosen, Brote nach bewährter Familienrezeptur, fangfrische Forellen, selbstgemachte Marmeladen, Fleisch und Wurst, Honig aus dem Taubertal und vieles mehr. Aber auch gegrillte und geräucherte Spezialitäten vom Grill runden den Besuch auf dem Königshöfer Bauernmarkt ab.

Los geht es um 10 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Umrahmt wird der Markt ab 14 Uhr von einem Impulsvortrag rund um Streuobst und dessen Möglichkeiten zur gesunden Weiterverarbeitung. Hierfür konnte Tobias Hornung vom Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen gewonnen werden.

Interessante Aktionen

Gleich am darauffolgenden Sonntag findet der Frühlingsmarkt im Zentrum von Lauda statt. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag der Einzelhändler (von 12. bis 17 Uhr) und dem Krämermarkt auf dem Marktplatz (bereits ab 11 Uhr) werden in der ganzen Innenstadt interessante Aktionen durchgeführt. Der traditionelle Flohmarkt rund ums Rathaus weckt zudem wieder Begehrlichkeiten bei allen Sammlern und Schnäppchenjägern aus nah und fern. Zu einem Publikumsmagnet ist die große Autoschau in der Josef-Schmitt-Straße avanciert, bei der zahlreiche Autohäuser der Region die neuesten Modelle präsentieren und fachkundig beraten. Viele weitere Programmpunkte und Stände mit Kaffee, Kuchen und herzhaften Gerichten runden den Frühlingsmarkt ab.

Verkehrsübungsplatz zu

Der Verkehrsübungsplatz in Königshofen kann wegen des zeitgleich stattfindenden Bauernmarktes am ersten Samstag in den Monaten April bis Juli nicht genutzt werden. Es sind die folgenden Samstage: und zwar am 2. April, 7. Mai, 4. Juni und 2. Juli.