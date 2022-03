Bauernmarkt regional und nachhaltig

Frisches Gemüse, knackiges Obst, Brot, Käse oder Marmelade: Auf einem Bauernmarkt finden sich viele Köstlichkeiten. Am Samstag, 2. April, startet das neue Angebot für die Bürger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen. Regional, nachhaltig, authentisch, ausgewogen, hochwertig, anspruchsvoll, nah: Mit diesen Schlagworten will der Bauernmarkt punkten. Ab April soll er regelmäßig auf dem Verkehrsübungsplatz in Königshofen stattfinden und zwar am ersten Samstag im Monat, wie Marktmeister Jan Raddatz und Wirtschaftsförderer Christoph Kraus von der Stadtverwaltung erläutern.

Die beiden hatten die Idee zu diesem Angebot in Sachen Nahversorgung der Bürger als „Bauernmarkt in einer modernen, zeitgemäßen Form“. Sie haben verschiedene Direkterzeuger aus dem Stadtgebiet und der Region mit ins Boot geholt. „Man ist schon fast nicht mehr gewohnt, dass es Obst und Gemüse auch unverpackt geben kann“, erklärt Raddatz den Ansatz. Einen Wochenmarkt, wie es ihn in vielen anderen Städten an Werktagen gibt, könnte man sich gut vorstellen. Mit dem Bauernmarkt, der bewusst samstags stattfindet, will man einen Anfang wagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Breites Sortiment

Von 10 bis 16 Uhr können die Besucher dann bummeln, ihren Einkauf erledigen und verschiedene Köstlichkeiten der Region auch probieren. Mit einem breiten Sortiment von Obst und Gemüse, Brot und Marmelade, Käse und Eier, Fisch und Fleisch oder auch Wein und Spirituosen will man die Besucher anlocken. Und auch Blumen sollen auf dem Markt feilgeboten werden.

Für den Bauernmarkt hat man sich ein „Extra-Quäntchen“ überlegt: begleitende Vorträge. Am 2. April wird Tobias Hornung vom Verein Taubertäler Biostreuobstwiesen um 14 Uhr ein Impulsreferat über Streuobst und die Möglichkeiten zur gesunden Weiterverarbeitung halten. In der Schauküche darf man Profis über die Schulter schauen. Und wer zum Einkauf noch ein kleines Pläuschchen halten will, für den bietet der Turnverein Königshofen mit Spezialitäten vom Grill und Getränken die passende Gelegenheit, zudem wird ein regionaler Imbiss dabei sein.

Wer mag, kann die Forellenbratwurst kosten, die es laut Marktmeister ebenfalls gibt. Auf die ist er selbst schon gespannt. Zur Abrundung wird die Stadt einen Infostand zum Thema Nachhaltigkeit aufbauen, bei dem nicht nur die Wanderwege rund um die Stadt vorgestellt werden, ebenso ist eine Bildercollage mit Fotos der Region geplant.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Startschuss ist am 2. April um 10 Uhr mit einer offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Dr. Lukas Braun. „Wir freuen uns auf das neue Angebot“, sind Marktmeister und Wirtschaftsförderer begeistert, dass die Idee so großen Zuspruch gefunden hat.

Derzeit sind rund ein Dutzend Erzeuger für den ersten Markttag am 2. April angemeldet. Die Palette reicht dabei von Demeter-Erzeugnissen über biologische Produktion bis zu konventionellem Anbau. Der Platz habe genug Kapazität für weitere Interessenten, machen die beiden deutlich. Dabei erstrecken sich die Händler nicht nur auf das Stadtgebiet, sondern auch weit darüber hinaus. „Hauptsache qualitativ hochwertige Ware“, ist das Argument von Christoph Kraus. Dass sie für die bisher geplanten vier Markttage von April bis Juli auch einen festen Stamm an Anbietern haben, stimmt die beiden zuversichtlich. Organisch wachsen soll der Markt, ist ihr Ziel.

Markttradition fortsetzen

„Mit dem Bauernmarkt wollen wir an die lange Tradition Königshofens als Markt und Messe-Ort anknüpfen“, betont Jan Raddatz. Man hoffe, dass man dadurch auch einen Impuls für das Einkaufsangebot setzen kann. „Eigentlich ist ein Markt doch ein Grundstein, der in einen Ort gehört“, findet er. Dass es für die Installierung des Markts noch eine Förderung aus dem Sonderprogramm „Einzelhandel/Innenstadt“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus gibt, freut die beiden. Aktuell sind vier Markttermine vorgesehen. Aber die beiden sind ständig am Planen – und vielleicht wird im Herbst der Bauernmarkt ebenfalls öffnen.