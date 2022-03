Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neues Angebot der Stadt - Viele Köstlichkeiten werden am 2. April von 10 bis 16 Uhr auf dem Gelände des Verkehrsübungsplatzes zum Verkauf offeriert Bauernmarkt in Königshofen am 2. April: Regional und nachhaltig

Frisches Gemüse, knackiges Obst, Brot, Käse oder Marmelade: Auf einem Bauernmarkt finden sich viele Köstlichkeiten. Am Samstag, 2. April, startet das neue Angebot für die Bürger.