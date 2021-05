Bauernkrieg für eigene Zwecke instrumentalisiert

Mehrere Tausend Bauer fanden im Bauernkrieg bei der Schlacht am 2. Juni 1525 auf dem Turmberg bei Königshofen den Tod. Hunderte Jahre später instrumentalisierten verschiedene Gruppierungen die damaligen Ereignisse für ihre Zwecke.

Königshofen. Dass der mittelalterliche Bauernkrieg im 20. Jahrhundert in Deutschland eine wesentliche Rolle spielte, ist unbestritten. Höhepunkt war sicherlich, dass sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus der Ostzone gar ein eigener „Arbeiter- und Bauernstaat“ entwickelte und in den etwas mehr als 40 Jahren seiner Existenz die Ereignisse von 1525 als Ideologie verkaufte.

Verehrung

Der Holzschnitt „Bauer am Rad“ von Willi Geißler aus der Bauernkriegsmappe, die im Jahr 1926 erstmals herausgegeben wurde. © Sammlung Geisler

Bauernführer Thomas Müntzer wurde zum Volkshelden erkoren; nach ihm wurden zahlreiche Einrichtungen, Arbeiterbrigaden, Straßen und Plätze benannt. Selbst 1989, als der Untergang der DDR unmittelbar bevorstand, nahmen zahlreiche Werktätige zum 500. Geburtstag des Bauernführers die Thomas-Müntzer-Ehrung in Empfang. Organisiert hatte das Ganze das Büro für nationale Jubiläen und kulturelle Gedenktage beim Ministerium für Kultur.

In der Bundesrepublik kamen erst in den 1970er Jahren die Ereignisse der Zeit zwischen 1524 und 1526 wieder entscheidend in den Fokus von Staat und Gesellschaft. 450 Jahre nach dem Ende der Aufstände in Süddeutschland und auch in der hiesigen Region waren es in erster Linie Künstler und Studenten, die eher der linken Politszene zuzuordnen waren, die sich ab 1975 auch mit Bezug auf dieses Kapitel der deutschen Geschichte und der Bundschuhfahne gegen staatliche Entscheidungen zur Wehr setzten.

Straff organisierte Hitlerjugend

Wie aber war der Umgang mit der Bauernkriegsgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus? Die Hitler-Jugend (HJ) war straff organisiert. Quasi als Fortsetzung und Steigerung der „Wandervogelbewegung“ verfolgte man die Ziele, die per Gesetz 1936 vorgegeben waren: „Die gesamte deutsche Jugend ist, außer in Elternhaus und Schule in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volke und der Volksgemeinschaft zu erziehen.“ Zu diesem Zweck wurden in manchen Regionen strenge Wochenpläne erstellt. Neben den Sporteinheiten gab es unter anderem Wanderungen, Bastelabende und auch Geschichtsunterricht.

„Die Kameradschaft – Blätter für Heimabendgestaltung der Hitler-Jugend“, herausgegeben von der Abteilung S (Schulung und Kulturarbeit) widmet eine Ausgabe dem Thema Bauernkrieg und Reformation. In dieser aus 24 Einzelblättern bestehenden Mappe sind Ereignisse des Bauernkriegs aus Büchern von Wilhelm Zimmermann, Hans Maurer (Karsthans), aber auch aus dem Völkischen Beobachter von Walter Schimmel-Falkenau und dem Odal - Monatsschrift für Blut und Boden von Walther Darré aufgeführt. Ergänzt wird die Mappe mit Liedertexten „Wach auf, wach auf, Du Deutsches Land“, „Wir wollen ein starkes einiges Reich“, „Die Glocken stürmen vom Bernwardsturm“ und als Abschluss „Wir sind des Geyers schwarze Haufen“. Der Mappe beigelegt sind sechs Holzschnitte von Willi Geißler, die Szenen aus dem Bauernkrieg zeigen.

Rolle der Helden

Damit ist offensichtlich, in welche Richtung dieses geschichtliche Ereignis gelenkt werden sollte und wer bei der Betrachtung – im Sinne der Herausgeber – die Rolle eines Helden würde einnehmen dürfen.

Die Schlacht am Königshöfer Turmberg wird anhand der Abhandlungen von Karsthans (Die Bauern marschieren) dargestellt. Die Bauern hätten auf dem Berg oberhalb von Königshofen gestanden, der Truchseß habe den Berg umstellt und sei dann mit der Reiterei heraufgezogen. Die Büchsenmeister der Bauern hätten plötzlich, weil man ihnen den rückständigen Sold nicht ausbezahlt, mitten in der Schlacht die Pferde ausgespannt und seien davongeritten. Darauf wären auch die Führer, voran der Georg Metzler, schnell entwichen.“ Metzler war demnach also kein Führer, den sich die HJ hätte zum Vorbild nehmen können.

Zu Vorbildern erklärt

Anders Florian Geyer und Thomas Müntzer, die bis zum Tod zu ihren Zielen standen, quasi ideale Vorbilder einer „Selbstaufopferung für die Volksgemeinschaft“. So lautete das Fazit des Berichts: „Es hatte an der Führung gefehlt, diese Erhebung zum Sieg zu führen.“

Die Rolle der Kirche wird mit einem zusammengefassten Artikel über Martin Luther betrachtet. Bezug genommen wird auch auf Wendel Hipplers Verfassungsentwurf für das Deutsche Reich. Diese basierte in Ansätzen auf den zwölf Artikeln und den Forderungen der Bauern. Den Artikel haben die Herausgeber mit einer Anmerkung versehen: „Einige Bauernprogramme forderten aus wirtschaftlichen Gründen (die) Austreibung der Juden.“ Damit rückt auch die Bedeutung der Kirche nach vorne. Denn im überwiegend katholisch geprägten ländlichen Raum im Norden und Westen Baden-Württembergs war es für die Nationalsozialisten enorm wichtig, die Bauernschaft hinter sich zu wissen. Schließlich bildete diese ein großes Wählerpotenzial. Und mit den Hassschriften und -predigten eines Alban Stolz, dem man das Deckmäntelchen „Volksschriftsteller“ überstülpte, konnte man die Bauern leicht fangen.

Viele Kleinbauern hatte Schulden bei jüdischen Viehhändlern oder Geldverleihern. So zog man bei der Geschichtsbetrachtung in den Kameradschaftsabenden der HJ schnell einmal den Vergleich zu den Fürsten und Lehnsherren des Mittelalters, die nur darauf aus waren, die Bauern auszubeuten.

Wichtig für Kriegspläne

Die Bauern waren enorm wichtig für die Kriegspläne der Nazis. Die „Blut und Boden“-Losung wurde vom Reichsbauernführer Walther Darré in zahlreichen Schriften wie „Odal“ monatlich herausgegeben. „Die Frage des Blutes ist für unser Volk die entscheidende Frage für dieses Jahrhunderts. Achtung vor unseren Ahnen und Verantwortungsgefühl gegenüber unserer Nachkommenschaft werden die Grundlage einer deutschen Weltanschauung werden müssen.“

Die Hitler-Jugend war ein wichtiges Instrument der Zeit des Nationalsozialismus. 98 Prozent der deutschen Jugendlichen waren nach 1933 per Gesetz Mitglied und zur Teilnahme an den Aktivitäten verpflichtet. So hatte der Staat die Kontrolle über die körperliche, ideologische und „rassengerechte“ Schulung der Kinder.