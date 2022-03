Barriefreiheit: Unterbalbach hat noch einige Schwachstellen

Unterbalbach. Bürgermeister Dr. Lukas Braun leitete in die Thematik ein. Ortsvorsteher Jürgen Segeritz freute sich, die Problemstellungen zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion im Stadtteil Unterbalbach ansprechen zu können. Segeritz führte einen Rundgang an, bei dem sowohl auf Problemstellen aufmerksam gemacht als auch einige positive Stationen nicht unerwähnt blieben.

Problemfall altes Rathaus

Zu Beginn der Ortsbegehung wurde die mangelnde Barrierefreiheit am alten Rathaus und an der Grundschule registriert. Das Gebäude kann erst nach Bewältigung einer siebenstufigen Treppe betreten werden, was einen Besuch für Menschen mit Geh- oder Sehbehinderung deutlich erschwert. Eine barrierefreie Instandsetzung ist hier finanziell nicht darstellbar. Ebenso verhält es sich bei dem aus dem Jahr 1992 stammenden Anbau der Grundschule, in der auch die Bürgerinnen und Bürger Unterbalbachs bei Wahlen ihre Stimmzettel abgeben. Eine rampenlose Stufe erschwert den Zugang für Rollstuhlfahrer. Die oberen Stockwerke sind nur über den Treppenraum erschlossen. Auch hier ist Barrierefreiheit in Form eines Aufzugs nur mit erheblichem finanziellem Aufwand möglich.

Schlechte Einsehbarkeit

Nächste Station war der Überweg von der Oberbalbacher Straße zur St.-Markus-Straße. Zwar sind hier die Bordsteine abgesenkt, aber durch eine hohe Verkehrsfrequenz und die schlechte Einsehbarkeit der beiden Fahrtrichtungen gestaltet es sich für Menschen mit Behinderung schwierig, hier sicher die an dieser Stelle verengte Straße zu überqueren.

Trotz vieler Bemühungen erfolgte bislang keine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich vor und nach dem Übergang zur St.-Markus-Straße. Vom Arbeitskreis wurde die Wichtigkeit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 befürwortet. Eine einfache, günstige und praktikable Lösung, die an dieser Stelle sowohl für Menschen mit Einschränkungen als auch für die zahlreichen Schüler, die hier täglich die Straße überqueren, ein Gewinn wäre.

Der neu gestaltete Vorplatz der St. Markus Kirche zeugt wenig von Inklusionsgedanken bei der Planung. Die Zuwege zum Seiteneingang der Kirche und zum alten Friedhof wurden als problematisch eingestuft. Gerade die Nutzung am alten Friedhof wird aufgrund der Urnengräber intensiver frequentiert. Der Haupterschließungsweg birgt viele Stolperfallen. Das Stadtbauamt hat hier bereits eine Sanierung zugesagt. Ortsvorsteher Segeritz lobte die pragmatische und schnelle Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Auch in den unebenen Gehwegen in der Von-Ballo-Straße oder den Hochbordsteinen an der Unteren Mühlstraße wurden vom Arbeitskreis Hindernisse erkannt. Durch den Bewuchs mit Bäumen entlang des Gehwegs in der von Ballo-Straße werden die Pflastersteine nach oben gedrückt, was zu zahlreichen Stolperfallen führt. Zudem wird der Gehweg durch den Bewuchs bei Dunkelheit nicht von der Straßenbeleuchtung erfasst, was die Stolperfallen unsichtbar werden lässt.

Ortsvorsteher Segeritz nutzte dieses Beispiel, um darauf aufmerksam zu machen, dass nicht nur der öffentliche Sektor Handlungsbedarf sieht, sondern durchaus auch im Privatbereich Probleme für die Barrierefreiheit entstehen. Die Stadtverwaltung sicherte zu, dass diese Probleme im Rahmen kommender Maßnahmen mit angegangen werden.

Quergeneigte Gehwege

Ähnlich schwierig verhält es sich mit den zu engen und quergeneigten Gehwegen in der Buchrainstraße, die nicht nur für bewegungseingeschränkte oder sehbehinderte Menschen zum Problem werden können, sondern auch für Familien mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator. Nach kurzer Diskussion wurde aber auch klar, welche Abhängigkeiten beim Bau der Straße vorhanden waren und dass es an dieser Stelle technisch nicht anders zu lösen war. Die Anbindung des Wohngebietes über die Buchrainstraße wurde insgesamt als unglücklich angesehen. Gleichwohl wurde realisiert, dass man nicht jeden wünschenswerten Verbesserungszustand im Handumdrehen erreichen könne.

Ferner wurde festgestellt, dass es eine belastende, gefährliche Situation darstellt, den Feierabend-Durchgangsverkehr in der Bürgermeister-Kolb-Straße hautnah zu erleben. Die beiden Fußgängerampeln sind relativ kurz geschaltet und verfügen nicht über akustische Signale für Sehbehinderte. Die Vorwegampel an der Einmündung zur Oberbalbacher Straße ist nicht mit der Fußgängerampel gekoppelt. Die Schülergruppen, die dort täglich queren, sind zu äußerster Vorsicht gezwungen. Die kurze Ampelschaltung für Fußgänger wurde vom VdK eindrücklich mit Zeitangaben zu anderen Ampelanlagen an der Bundesstraße in anderen Ortschaften dargestellt. An dieser Stelle wurde auf die langjährige Forderung eingegangen, die Vorwegampel bei Fußgängerquerung auf Rot zu schalten. Es herrschte breites Unverständnis im Arbeitskreis, dass diese einfache Maßnahme von den übergeordneten Behörden nicht umgesetzt wird. Dies würde erheblich zur Verkehrssicherheit beitragen.

Der Hochbordstein am Gehwegbeginn Untere Mühlstraße Richtung Edelfingen wurde vom Arbeitskreis als problematisch eingestuft, da hier eine nicht unerhebliche Steigung zu überwinden ist. Tiefbauamtsleiter Oliver Litterer sieht hier eine schnelle Lösung mit geringem finanziellem Aufwand und sagte eine schnelle Anpassung zu. Dies wäre auch ein wichtiges Signal, dass das Thema Barrierefreiheit und Inklusion auch angegangen wird.

Positive Beispiele

Gleichwohl wurden auch positive Beispiele ausgemacht. Die Zugänge zum Pfarrzentrum und zur Kindertagesstätte sind ebenso barrierefrei, wie der Zugang zur Balbachhalle und zur Metzgerei Kern. Auch die Bushaltestelle an der Bürgermeister-Kolb-Straße wurde barrierefrei neu angelegt. Eine Vorzeigesituation stellt der Seiteneingang an der St. Markus Kirche dar. Die mit einem Taster auszulösende automatische Flügeltüre könnte Vorbildfunktion für viele öffentliche Stellen im Stadtgebiet haben. Eine solche Situation fehlt auch am alten Rathaus, wie aus dem Kreis der Teilnehmer bereits eingangs festgestellt wurde.

Abschließend kündigte Bürgermeister Dr. Lukas Braun an, künftig bei allen Planungen Vertreter aus den Behindertengremien (VdK, Sehbehinderte, Behindertenbeauftragte) zu beteiligen, dass es gelingen möge, Barrieren und Hindernisse von vorne herein zu vermeiden. Er freue sich auf das nächste Zusammentreffen im Herbst in Gerlachsheim. Gemeinsam könne man Stück für Stück an einer barrierefreien Stadt Lauda-Königshofen arbeiten. „Dies ist eine große Aufgabe, die Zeit brauchen wird. Aber eine Aufgabe, die mir persönlich am Herzen liegt“, so der Rathaus-Chef.