Barbara Frank-Wohlgemuth nun Ehrenvorsitzende

Oberbalbach. Zur Generalversammlung trafen sich nach zweijähriger Coronapause in der Turnhalle in Oberbalbach die aktiven und passiven Mitglieder des Gesangvereins Eintracht Oberbalbach, um über die abgelaufenen Vereinsjahre 2019, 2021, 2020 und dem laufenden Jahr 2022 den Rechenschaftsbericht desVorstands zu hören und über die geplanten Aktivitäten des laufenden Jahres zu sprechen.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Barbara Frank-Wohlgemuth wurde mit dem Kanon „Lobe den Herrn meine Seele“ der Verstorbenen des Vereins gedacht.

Die Vorsitzende meinte in irhem Bericht über die vergangenen Jahre, dass viel geplant worden sei, aber letztendlich wegen Corona kein Vereinsleben, wie man es kannte, stattfinden konnte. Mit einem Minimalprogramm versuchte man den Verein am Leben zu erhalten. Neben einem Dank an alle Sängerinnen und Sänger und des gesamten Vorstands galt ein besonderer Dank der Chorleiterin Regina Markert, die auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten immer wieder die Initiative für ein Chortreffen übernommen hatte und auch dem Vorstand immer helfend unter die Arme gegriffen habe.

Schriftführerin Bärbel Renner, die die detaillierten Jahresberichte der Jahre 2019/2020/2021 und des bisherigen Vereinsjahres 2022 verlas.

In ihrem Bericht erläuterte die Kassiererin Jutta Retzbach die jeweiligen Ein- und Ausgaben . Die Kassenprüfer Werner Himmel und Norbert Rupp bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf ihren Antrag erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Chorleiterin Regina Markert sagte, dass sie beim Chor Arioso die Liedauswahl wenn möglich erweitern möchte.

Die Vorsitzende verlas die Änderungen für die Vereinssatzung, die von den Vereinsmitgliedern einstimmig angenommen wurde.

Ortsvorsteherin Monika Noorlander hoffte auf bessere Zeiten mit vielen schönen Auftritten für den Chor. Danach leitete die Ortsvorsteherin die Neuwahlen. Nach nun 22 Jahren stand Barbara Frank-Wohlgemuth nicht mehr zu Wahl. Der Vorsitz im Verein wird nun auf ein Dreierteam aufgeteilt. Anja Knab, Sabine Balschun und Clemens Gleich übernehmen diese Aufgabe.

Weiter im Amt bleiben Schriftführerin Bärbel Renner und Kassiererin Jutta Retzbach. Als Beiräte wurden jeweils einstimmig Regina Heim, Martina Heidinger, Wilma Mittnacht, Marianne Stapf und Christa Zenkert gewählt. Kassenprüfer bleiben für weitere zwei Jahre Norbert Rupp und Werner Himmel.

Im Anschluss ließ der Verein Barbara Frank-Wohlgemuth eine besondere Ehre zuteilwerden. Regina Markert verlas erst eine Laudatio über sie. Im Jahr 1968 ist sie dem Verein beigetreten und war dann von 1970 bis 1978 als Schriftführerin tätig. Von 1978 bis 2000 übernahm sie das Amt der stellvertretende Vorsitzenden. Die folgenden 22 Jahre stand sie dann als Vorsitzende an der Spitze des Vereins. In dieser langen Zeit war sie stets um den Verein und seine Mitglieder bemüht und besorgt. Der Verein könne sich glücklich schätzen, dass sie den Verein so lange geprägt und so auch lebendig gehalten hat. Deshalb ernannte der Verein Frank-Wohlgemuth zur Ehrenvorsitzenden. Anja Knab überreichte die Urkunde und ein Präsent sowie einen Blumenstrauß.

Zum Abschluss der Versammlung wurde noch ein kleiner Ausblick auf das restliche Vereinsjahr 2022 verlesen.