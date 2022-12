Gerlachsheim. Fans der Band „Unterwegs“ dürfen sich wieder über einen Auftritt freuen: Nach „alter Tradition“ gastieren (von links) June Weber, Christian Herz, Leo Guggenmos, Jörg Urbanik und Frank Moll am Freitag, 6. Januar, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gerlachsheim, um ihrem Generationen übergreifenden Publikum eine Auszeit von der Hektik und den Sorgen des Alltags zu ermöglichen. Beginn ist um 18 Uhr; der Eintritt ist frei. Bild: Band Unterwegs

