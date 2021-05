Bahn auf dem Abstellgleis

Wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht, scheinen Menschen mit Einschränkung bei der Deutschen Bahn Passagiere zweiter Klasse zu sein. Wie sonst ist es zu erklären, dass sich der Konzern weigert, an Verkehrsstationen mit weniger als 1000 Reisenden pro Tag nicht die Kosten für einen Aufzug zum Bahnsteig zu tragen? Damit stellt die Bahn zumindest in dieser Hinsicht die Weichen in Richtung Abstellgleis.

AdUnit urban-intext1

© FN

Nach einer Gesetzesnovellierung haben Nahverkehrspläne die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des ÖPNV bis 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Und daran hat sich auch die Deutsche Bahn zu halten. Sie kann nicht wirtschaftliche Aspekte ins Feld führen, um die Kommunen solcher wenig frequentierter Haltestellen an den Kosten zu beteiligen – vor allem dann, wenn diese finanziell auch nicht gerade auf Rosen gebettet sind.

Menschen mit Handicap sollten eigentlich längst vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft sein – mit so einem Verhalten tritt die Bahn dieses Ansinnen mit Füßen. Es ist an der Zeit, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer mal Kante zeigt und das Unternehmen in die Schranken weist.

Alternativ gäbe es für die Stadt Lauda-Königshofen aber kurzfristig doch eine Chance, die Bahn zu zwingen, die Kosten für die Erlangung der Barrierefreiheit komplett zu übernehmen. Mit einem regelmäßigen Bus-Shuttle könnten vom Verkehrsknoten Lauda täglich so viele Passagiere zum Haltepunkt Gerlachsheim gebracht werden, dass die Zahl von 1000 Reisenden auf Dauer klar übertroffen wird. Dann käme die Bahn nämlich nicht mehr aus dieser Nummer heraus . . .

AdUnit urban-intext2