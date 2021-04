Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Südfleischgelände - Die Gebäude des ehemaligen Zerlege- und Produktionsbetriebs in der Tauberstraße in Lauda werden bis Anfang Juni Geschichte sein Bagger haben in Lauda mit Abbrucharbeiten begonnen

Die Arbeiter haben schon kräftig Hand angelegt. Die Abbrucharbeiten am Südfleischgelände in der Tauberstraße haben begonnen.