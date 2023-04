Bärenforscher begeistert Schüler

Lauda-Königshofen. Im Zuge der „Fensterwoche“, in der die Schüler die Möglichkeit bekommen, mittels Vorträgen, Projekten oder Exkursionen die Schulfächer über den Schulalltag hinaus zu erleben, empfing die Josef-Schmitt-Realschule den Bärenforscher Dr. David Bittner.

In beeindruckenden Vorträgen für die 5. und 6. sowie die 7. und 8. Klassen gewährte der Schweizer Biologe einen spannenden Einblick in seinen Forschungsalltag Seite an Seite mit Braunbären in Alaska.

Zum Ende seines Vortrags ging der Biologe auch auf aktuelle Themen, wie die immer noch verbreitete illegale Käfighaltung von Bären sowie das schwierige Verhältnis zwischen Menschen und Bären im Alpenraum ein.

Bei einer abschließenden Fragerunde beantwortete er geduldig die zahlreichen Fragen der neugierigen Schüler.

Möglich wurde der Vortrag durch die Vermittlung von Dr. Leinwand aus Lauda und die Unterstützung des Fördervereins der Josef-Schmitt-Realschule. Bild: JSR