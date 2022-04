„Endlich mal wieder Bälmer Theater“ hieß es nun in Unterbalbach. Nach zweijähriger Corona bedingter Zwangspause bot die lokale Theatergruppe wieder beste Unterhaltung. In diesem Jahr präsentierte das Ensemble in der gut bis sehr gut besuchten Balbachhalle die Komödie „Ein genial verrückter Coup“ von Martina Röhrich.

Die zahlreichen Besucher kamen bei dieser erfrischend turbulenten

...