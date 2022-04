Engpässe bei Brot und Backwaren wird es in der Bäckerei Dittmann in Gerchsheim nicht geben. Aber die Handwerksbetriebe müssen ihre Produkte teurer verkaufen – als Folge gestiegener Preise für Rohstoffe, Energie, Lohn und auch Papier. Ein Teil dieser Steigerung wird an die Kunden weitergegeben.

© Diana Seufert