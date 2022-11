Badische und fränkische Weinkönigin besuchten gemeinsam Beckstein

Beckstein/Main-Tauber-Kreis. Gleich zwei überregional bedeutsame Weinhoheiten waren bei der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen in Beckstein zu Gast. Sowohl die badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach aus Heitersheim als auch ihre fränkische Kollegin Eva Brockmann aus Großwallstadt folgten damit einer Einladung von Marco Hess, JU-Stadtverbandsvorsitzender sowie Stadt- und Kreisrat.

„Die historischen Verbindungen zwischen den Weinbaugebieten Baden und Franken waren Anlass, beide Weinhoheiten einzuladen“, erklärte er zu Beginn in der Becksteiner WeinWelt. Bis 1992 habe der hiesige Bereich „Badisches Frankenland“ geheißen.

Darüber hinaus seien die Region Tauberfranken sowie Teile der Ortenau die einzigen deutschen Weingegenden außerhalb Bayerns, in denen der Rebensaft in Bocksbeutel abgefüllt werden dürfe, der ansonsten als Symbol des Frankenweins gelte. „Insoweit ist diese erstmalige Besuchskombination der führenden Weinhoheiten aus diesen zwei Weinbaugebieten, die es in der Vergangenheit so noch nie gegeben hat, kein Zufall, sondern von uns ganz bewusst gewählt“, unterstrich Marco Hess, der im Namen der weiteren Organisatoren den beiden Weinköniginnen für ihren Besuch dankte.

Nach dem Sektempfang bei der Becksteiner Winzer eG Beckstein folgte bei einem Spaziergang durch die Weinberge nebst einer Weinverkostung ein Informationsaustausch über aktuelle Themen im Weinbau in den jeweiligen Regionen und speziell im Taubertal wie etwa der Lese 2022 oder Zukunft des Weinbaus.

Michael Braun erläuterte Details über den Weinbau auf den hiesigen Muschelkalkböden in Beckstein und der örtlichen Winzergenossenschaft, die 2019 ihr 125-Jahr-Jubiläum feiern konnte und daher die drittälteste Winzervereinigung in Baden ist. Diese verzeichne aktuell etwa 250 Winzer, die rund 275 Hektar Rebfläche bewirtschaften, verdeutlichte der Geschäftsführer.

Landrat Christoph Schauder ging vor allem auf die hohe Bedeutung des Weinbaus im Lieblichen Taubertal für die regionaltypische Kultur und für den Tourismus sowie auf das große Engagement der Winzer, Kellermeister und Weinbaubetriebe ein.

Wolfgang Reinhart würdigte die Initiative der JU, beide Weinhoheiten ins Taubertal „zu locken“. Zudem berichtete er von seinen eigenen Erfahrungen im Weinbau sowie von den aktuellen und sich wandelnden Herausforderungen. „Dieser Besuch beider Weinkönigimmen verbindet somit Historie und Zukunft gleichermaßen“, betonte der CDU-Wahlkreisabgeordnete und Landtagsvizepräsident. „Die Becksteiner Winzer eG ist auch für die Zukunft insgesamt hervorragend aufgestellt“, zeigte sich Reinhart überzeugt.

Im Anschluss erfolgte eine Besichtigung des Betriebs, der Vinothek und des Kellers der Becksteiner Winzer.

Am späten Nachmittag besuchten die beiden Weinhoheiten Dieter Braun und dessen Destillerie, einer der vielen Brennereien in Beckstein und besonders hoch prämierten Betriebe in Baden-Württemberg. Dabei konnten Jessica Himmelsbach und Eva Brockmann Inhaber Dieter Braun beim Brennvorgang seiner Produkte zusehen sowie sich über sein Handwerk und die Erzeugung der Produkte informieren.

Am Abend fand im St-Kilians-Keller der Becksteiner WeinWelt eine mehrgängige Weinprobe statt. Durch das abendliche Programm führten die beiden Weinköniginnen, Geschäftsführer Michael Braun, JU-Stadtverbands-Vorsitzender Marco Hess und Gemeinderat Dominik Martin.