Azubis bringen großes Geschenk für die Kleinsten

Königshofen/Würzburg. Schon im 8. Jahr wird diese Aktion jetzt von den Azubis des Autohauses Rhein durchgeführt. Es werden Teddys zu Gunsten der Elterninitiative für leukämie- und tumorkranker Kinder in Würzburg verkauft.

Viele Teddys gespendet

Dieses Jahr ist die unglaubliche Summe von 7000 Euro zusammengekommen. Jedoch nicht nur die Summe wurde eingenommen. Viele Kunden kauften den Teddy nicht nur, sondern spendeten diesen gleichzeitig an die Uni-Kinderklinik, um dort einem Kind eine Freude zu machen.

„Es freut mich als Ausbilderin besonders, dass unsere Azubis sich hier jedes Jahr so engagieren und dies in kompletter Eigenregie durchführen“, so Sabine Cumiskey, Bereichsleitung Ausbildung.

Stellvertretend für alle Azubis des Autohauses Rhein waren bei der Übergabe des Schecks an Professor Dr. Christoph Härtel und Monika Demmich (Vorstand Elterninitiative), Maximilian Pfiffer, Chiara Höchsmann und Sandro Hofmann dabei.