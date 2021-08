Autos kollidierten

Königshofen. 24 000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Kollision am Mittwochnachmittag. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Peugeot von der Gewerbestraße an die B 290 heran und wollte nach links in Richtung Bad Mergentheim abbiegen. Während sich der Verkehr auf der Bundesstraße in Richtung Tauberbischofsheim staute und der Einmündungsbereich frei war, tastete sich die 24-Jährige in die Einmündung hinein. Dabei übersah sie den Daimler eines 29-Jährigen, der in Richtung Bad Mergentheim fuhr. Die Pkw kollidierten, wodurch der Daimler nach rechts abgewiesen wurde und im Grünstreifen gegen einen Baum prallte. Der Peugeot blieb links neben der Fahrbahn stehen. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße 290 durch die Feuerwehr voll gesperrt.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere soll sich ein Fahrzeugführer, der den Einmündungsbereich frei hielt, beim Polizeirevier Tauberbischosfheim, Telefon 09341/ 810, melden.