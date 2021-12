Auto zuhause selbst auftanken

Main-Tauber-Kreis. Mit dem „BW-e-Solar-Gutschein“ fördert das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg seit kurzem die Kombination von Elektromobilität und erneuerbarer Energiegewinnung durch Solarenergie.

Der Zuschuss dient der Anschaffung von Elektroautos in Kombination mit Solaranlagen. Das Förderprogramm richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch Unternehmen, Kommunen oder Vereine. Voraussetzung ist der Sitz in Baden-Württemberg. Darauf weist die Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH hin.

Elektromobilität ergibt nach Aussage von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann nur mit Strom aus erneuerbaren Quellen Sinn. Das Verkehrsministerium will mit dem „BW-e-Solar-Gutschein“ einen Anreiz schaffen, Elektrofahrzeuge mit einer „vollen Ladung Sonne“ direkt von der jeweils heimischen Photovoltaik-Anlage zu betanken.

Sechs Millionen Euro im Topf

Der Gesamtfördertopf des „BW-e-Solar-Gutscheins“ umfasst sechs Millionen Euro. Die Förderhöhe beträgt 1000 Euro, wenn ein neues Elektrofahrzeug gekauft oder geleast und gleichzeitig eine PV-Anlage betrieben wird. Die Anschaffung und Installation einer Wallbox in Zusammenhang mit der Beschaffung eines E-Fahrzeuges wird zusätzlich mit 500 Euro gefördert. Durch den „BW-e-Solar-Gutschein“ wurde der bis dato bestehende „BW-e-Gutschein“ weiterentwickelt.

