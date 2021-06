Auto prallt gegen Anhänger

Lauda-Königshofen. Wegen Aquaplanings ist am Donnerstagabend eine 24-Jährige mit ihrem VW Tiguan mit einem Lkw-Anhänger kollidiert. Gegen 20 Uhr war die Frau bei Starkregen in Richtung Würzburg auf der Autobahn 81 unterwegs. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim geriet das Auto bei Starkregen ins Schleudern. Infolge dessen prallte der VW gegen das Heck eines vorausfahrenden Lkw-Zuganhängers. Bei dem Unfall erlitten die 24-Jährige und ihre ebenfalls 24-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die beiden Frauen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 20-Jährige am Steuer des Lkw blieb unverletzt. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Auch der Anhänger war nach dem Vorfall verkehrsuntüchtig. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro.

