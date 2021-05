Ausstellung wieder geöffnet

Lauda. Willkommen – und dies mit notwendigem „Zubehör“! – heißt Christel Krügers „Julchen“ im Entree der Galerie „das auge“ in Lauda die Besucher. Lange war „Julchen“ pandemiebedingt eingesperrt und mit ihr die gesamte Ausstellung beim Kunstkreis Lauda-Königshofen mit Bildern, Skulpturen und künstlerischen Arrangements. Jetzt erst ist ein Besuch wieder möglich, natürlich unter den bekannten Corona-Vorgaben. Geöffnet ist die Galerie erstmals am Pfingstwochenende (Sonntag und Montag) – zu diesem Zeitpunkt kann man die Künstlerin selbst antreffen – und weiter an den restlichen Mai-Sonntagen jeweils von 14 bis 18 Uhr. Auch im Juni kann die Ausstellung noch an allen Sonntagnachmittagen zur oben genannten Zeit besucht werden. irg

