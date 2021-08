Ausstellung ist letztmals geöffnet

Lauda. Gemälde, Skulpturen, Collagen und Kunstdrucke sind aufgebaut. Eine große Besucherzahl hatte die Galerie „Alte Spenglerei“ bereits an den drei vergangenen Sonntagen. Interessierte Besucher und Touristen sahen sahen die Ausstellung, zusammen gestellt und aufgebaut von Rudolf Neugebauer.

Letztmalig geöffnet ist die Galerie am Samstag, 28. August, von 10 Uhr bis 12 Uhr und am Sonntag, 29. August, von 14 Uhr bis 18 Uhr in Anwesenheit der Aussteller. Beteiligt sind unter anderem Roswitha Smid, Ramona Hamleh, Michele Schmidt, Waltraud Neugebauer, Claudia Rohleder, Gunter Schmidt, Bernd Schepermann, Alexander Gaab, Rolf Hamleh, Hans Kreim, Gerhard Bauer.