Ausstellung in FabrikGalerie der Firma Lauda DR. R. Wobser in Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen. Die „FabrikGalerie“ der Lauda Dr. R. Wobser GmbH & CO. KG startet mit einer außergewöhnlichen Ausstellung ins Jahr 2023. Am 8. Februar um 17 Uhr wird die Schau „Wasser“ aus der Reihe „Art After Work“ eröffnet. Gezeigt werden die Werke der Künstlerin Angelika Flaig, die sich mit dem dynamischen Element Wasser auf ganz unterschiedliche Art und Weise sowie mit sehr verschiedenen Medien und Techniken auseinandersetzt.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, spannt Angelika Flaig in ihrer Werkauswahl den Bogen vom Wasserbau bis hin zu Wassermythen. In allen Kulturen haben sich die Menschen das Element Wasser als beseelt vorgestellt, voller Leben, Geschichten und Energie. Nur so konnten sie sich damals dessen Leben spendende – aber auch lebensbedrohliche – Wirkung erklären. Mit Wasserbauten, Drainagen und Kanälen domestiziert der Mensch die Kräfte des Wassers bis heute, nicht immer mit Erfolg.

Angelika Flaigs Arbeiten sind wie das Wasser selbst, dynamisch, fließend. Es findet sich nichts Statisches oder Eindeutiges in den Werken. Die Vielschichtigkeit und die individuellen Bedeutungen werden für den Betrachter sichtbar, der sich sein ganz eigenes Bild im Kopf zusammensetzen kann, wenn alle Sinne genutzt werden.

Verschiedene Arbeitsweisen

Unterschiedliche Arbeitsweisen – Steindruck, Radierung, Holz- und Materialdruck – finden sich geschichtet in den Grafiken der Künstlerin.

Dabei dient das Drucken nicht der Vervielfältigung. Es entstehen ausschließlich Unikate, in denen Technisches und Organisches in dynamischer Wechselwirkung aufeinandertreffen und die Bildräume beherrschen.

Digitale Strukturen mit pflanzlichen Fragmenten in der achtteiligen Reihe »Coral reloaded« von 2020 machen über einen QR-Code Wasserklänge von Peter Schwieger hörbar. Die Verletzlichkeit und die Fragilität des Lebensraumes Meer werden so sinnlich erfahrbar.

Die 1950 geborene Baden-Württembergerin studierte in Stuttgart Literaturwissenschaften und direkt im Anschluss Freie Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste bei den renommierten Professoren Peter Grau, Hans-Gottfried von Stockhausen und Paul Uwe Dreyer. Die Symbiose aus Text, Literatur und bildender Kunst begleitet und fasziniert Angelika Flaig von Beginn an.

1989 gründete sie die Performance-Gruppe „Signum+“ und übernahm auch die künstlerische Leitung. In dieser Zeit begann ihre Zusammenarbeit mit Matthias Schneider-Hollek, Flötist und Komponist, sowie mit Michael Wackwitz, Steindrucker, im Künstlerhaus Stuttgart. Damals entstanden auch ihre lithographischen Zyklen.

2001 war Flaig Gastdozentin für Performance Art in der dritten Bühnenwerkstatt, Bauhaus Dessau, zusammen mit Robert Wechsler und Frieder Weiss.

Preis für Lebenswerk

2017 erhielt die Künstlerin für ihr Lebenswerk den Kunstpreis der Stiftung Sabine Hoffmann, Hospitalhof Stuttgart, und 2020 den Förderpreis „Kultur der Regionen“ von Lorenz & Company. Angelika Flaig lebt und arbeitet in Bösdorf und Oebisfelde in Sachsen-Anhalt. – Die Ausstellung in der „FabrikGalerie“ ist bis zum 24. März der Öffentlichkeit nach Anmeldung zugänglich.